Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 27-29 ноября

Какие магнитные бури будут в ближайшее время / © Associated Press

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 27-29 ноября 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 27 ноября, ожидаются магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), способная влиять на самочувствие метеозависимых людей. В пятницу и субботу, 28 и 29 ноября, солнечная активность понизится до К-индекса 4 (желтый уровень) — магнитных волнений, неощутимых для людей.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.