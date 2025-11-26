Ее назвали "воровкой": Меган Маркл оказалась замешана в новом скандале с платьями

Меган Маркл / © Getty Images

На днях Меган Маркл обвинили в том, что она забирает вещи после участия в фотосъемках, объясняя это тем, что они должны отправиться в «королевский архив», пишет Page Six ссылаясь на свои источники.

В статье пишут, что снимаясь для обложки Variety в 2022 году герцогиня Сассекская забрала зеленое платье Galvan Ushaia за 1 695 долларов, а недавно в нем публика видела ее в видео, в котором Меган анонсировала запуск своей праздничной коллекции для As ever. И как сообщил инсайдера из фэшн-индустрии, Меган просто забрала это платье без спроса после участия в фотосъемке.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Теперь же издание express пишет, что Меган опровергла эту информацию, что забрала себе дизайнерское платье с фотосессии 2022 года. Герцогиня Сассекская категорически отрицает, что она оставила у себя дизайнерское платье без разрешения после того, как надела его для фотосъемки.

Вчера вечером официальный представитель Меган заявил Daily Express: «Намеки на то, что какие-либо вещи были изъяты без полного ведома и согласия стилистов на съемочной площадке или их команд, не только категорически ложны, но и крайне клеветны. Все вещи были изъяты в условиях полной прозрачности и в соответствии с договорными условиями».

Меган Маркл / © Getty Images

Для высокопоставленных лиц и членов королевской семьи обычной практикой является сохранение предметов со съемок, чтобы избежать возможной перепродажи или несанкционированного аукциона в будущем.

Источник сообщил, что сохранение некоторых предметов было «обычным и благоразумным» решением, чтобы избежать в будущем случаев продажи на аукционе вещей, связанных со звездами, особенно с членами королевской семьи, за большие суммы.

Хотя Меган и ее муж принц Гарри сложили с себя полномочия старших действующих членов королевской семьи в 2020 году, они остаются членами королевской семьи.

