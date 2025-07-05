Производит компоненты для ракет и дронов: ВСУ ударили по заводу в Чебоксарах

Удар по заводу в Чебоксарах / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В ночь на 5 июля Силы беспилотных систем ВСУ вместе с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по заводу российского ВПК в городе Чебоксары, Чувашская республика РФ.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Согласно сообщению, целью стал научно-исследовательский институт «ВНИИР-Прогресс», где производят адаптивные антенные решетки «Комета». Эти компоненты используются в дронах Shahed, ракетах «Искандер-К», управляемых авиабомбах и другом высокоточном оружии, которым Россия регулярно атакует Украину.

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«Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются», — отметили в Генштабе.

В ВСУ подчеркнули, что удары по объектам российского ВПК являются частью системной кампании по снижению возможностей противника в изготовлении высокоточного вооружения.

Удары по России 5 июля

В ночь на 5 июля Россия подверглась массированной атаке беспилотников сразу в нескольких регионах. В результате ударов прозвучали взрывы, возникли пожары и фиксировались перебои со связью.

В Саратовской области под удар попали города Саратов и Энгельс, где находятся аэродром и крупный НПЗ.

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Также сообщалось о взрывах в Чебоксарах. Очевидцы сообщали о масштабном пожаре на предприятии. Зафиксированы проблемы с мобильным интернетом.

В Воронежской области атака пришлась на аэродром в Борисоглебске, где базируются самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ. Генштаб ВСУ подтвердил поражение склада авиабомб и по меньшей мере одного самолета.

А губернатор Ленинградской области пожаловался, что российская «Пе-ве-о» якобы отражает атаку БпЛА в регионе. В целом в аэропортах Саратова, Ульяновска и Санкт-Петербурга был введен план «Ковер».