В Воронежской области РФ раздавались взрывы

Взрывы в России / © ТСН.ua

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Жители Воронежской области РФ сообщают о серии громких взрывов .

По предварительным данным, в регионе вроде бы могла работать система противовоздушной обороны.

Как пишет SHOT, местные жители слышали взрывы в небе над Воронежем, в Подгоренском районе и в городе Семилуки. Также в пригороде областного центра видели яркие вспышки.

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Официальной информации пока нет.

Напомним, что ранее в ЦПИ намекнули на успешный удар по оккупантам в Донецке.

ВСУ наносили удар по важному скоплению российских сил в оккупированном Донецке.