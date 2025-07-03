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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Воронежской области РФ раздавались взрывы

Жители Воронежской области сообщают о серии громких взрывов и ярких вспышках в небе.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Взрывы в России

Взрывы в России / © ТСН.ua

Жители Воронежской области РФ сообщают о серии громких взрывов .

По предварительным данным, в регионе вроде бы могла работать система противовоздушной обороны.

Как пишет SHOT, местные жители слышали взрывы в небе над Воронежем, в Подгоренском районе и в городе Семилуки. Также в пригороде областного центра видели яркие вспышки.

Официальной информации пока нет.

Напомним, что ранее в ЦПИ намекнули на успешный удар по оккупантам в Донецке.

ВСУ наносили удар по важному скоплению российских сил в оккупированном Донецке.

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