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В Воронежской области РФ раздавались взрывы
Жители Воронежской области сообщают о серии громких взрывов и ярких вспышках в небе.
Жители Воронежской области РФ сообщают о серии громких взрывов .
По предварительным данным, в регионе вроде бы могла работать система противовоздушной обороны.
Как пишет SHOT, местные жители слышали взрывы в небе над Воронежем, в Подгоренском районе и в городе Семилуки. Также в пригороде областного центра видели яркие вспышки.
Официальной информации пока нет.
Напомним, что ранее в ЦПИ намекнули на успешный удар по оккупантам в Донецке.
ВСУ наносили удар по важному скоплению российских сил в оккупированном Донецке.