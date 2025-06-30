"Очень жирно": в ЦПД намекнули на успешный удар по оккупантам в Донецке

Последствия ударов по оккупированному Донецку. / © Фото из открытых источников

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Во временно оккупированном Донецке произошла прицельная атака по российским военным.

Об этом намекнул руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Последствия ударов по оккупированному Донецку. / © Фото из открытых источников

Лейтенант Андрей Коваленко, глава ЦПД при СНБО, прокомментировал события в оккупированном Донецке коротко, но недвусмысленно:

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"Ювелирная работа по россиянам во временно оккупированном Донецке. Там очень жирно".

Подробностей он не привел, но подобная риторика свидетельствует о высокоточном ударе по важному скоплению российских сил или техники.

Ранее сообщалось, что бойцы ССО нанесли потери армии РФ вблизи границы. Да, они уничтожили целую вражескую группу, которая пыталась попасть в Украину.

Также напомним, что российская армия продвинулась в Донецкой области, в частности в Покровском районе.

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