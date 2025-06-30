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РФ атаковала Кривой Рог беспилотниками: что известно о последствиях (обновлено)
В результате попадания в городе возник пожар. По меньшей мере три человека получили ранения.
Утром понедельника, 30 июня, в Кривом Роге Днепропетровской области произошли взрывы. Россияне атакуют город беспилотниками. Есть потерпевшие.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
"Ранены три человека. Мужчина 52 лет - "тяжелый". 44-летняя женщина и 54-летний мужчина получили помощь на месте. Их состояние удовлетворительное", - подчеркнул чиновник.
По его словам, на Днепропетровщине было уничтожено два БПЛА. Впрочем, произошли попадания. На месте прилетов возник пожар.
Отметим, что глава Совета обороны города Александр Вилкул ранее сообщал о том, что российские войска ударили по Кривому Рогу дронами.
"Кривой Рог. Взрывы. Шахидная атака. Есть попадание, - подчеркнул чиновник.
Заметим, что с 09:11 в Кривом Роге раздаются сирены. Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников. Местные медиа сообщали о том, что в городе произошло несколько взрывов.
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По информации ГСЧС, в результате атаки повреждены пять автомобилей. Спасатели ликвидировали возгорание здания, возникшее после обстрела.
Напомним , ночью 30 июня россияне ударили "Шахедами" по Украине. Силы ПВО уничтожили 74 дрона – из 107 запущенных. Ночью основным направлением удара россиян стали Донбасса и Харьковщина.