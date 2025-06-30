РФ атаковала Кривой Рог беспилотниками: что известно о последствиях (обновлено)

Атака на Кривой Рог 30 июня.

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Утром понедельника, 30 июня, в Кривом Роге Днепропетровской области произошли взрывы. Россияне атакуют город беспилотниками. Есть потерпевшие.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ранены три человека. Мужчина 52 лет - "тяжелый". 44-летняя женщина и 54-летний мужчина получили помощь на месте. Их состояние удовлетворительное", - подчеркнул чиновник.

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По его словам, на Днепропетровщине было уничтожено два БПЛА. Впрочем, произошли попадания. На месте прилетов возник пожар.

Отметим, что глава Совета обороны города Александр Вилкул ранее сообщал о том, что российские войска ударили по Кривому Рогу дронами.

"Кривой Рог. Взрывы. Шахидная атака. Есть попадание, - подчеркнул чиновник.

Заметим, что с 09:11 в Кривом Роге раздаются сирены. Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников. Местные медиа сообщали о том, что в городе произошло несколько взрывов.

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ФОТО

По информации ГСЧС, в результате атаки повреждены пять автомобилей. Спасатели ликвидировали возгорание здания, возникшее после обстрела.

РФ атаковала Кривой Рог беспилотниками.

РФ атаковала Кривой Рог беспилотниками.

Напомним , ночью 30 июня россияне ударили "Шахедами" по Украине. Силы ПВО уничтожили 74 дрона – из 107 запущенных. Ночью основным направлением удара россиян стали Донбасса и Харьковщина.

Дата публикации 21:13, 22.06.25 Количество просмотров 121 Проверьте это прямо сейчас! Что стоит точно иметь, чтобы не попасть в переплет во время войны!