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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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РФ атаковала Кривой Рог беспилотниками: что известно о последствиях (обновлено)

В результате попадания в городе возник пожар. По меньшей мере три человека получили ранения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на Кривой Рог 30 июня.

Атака на Кривой Рог 30 июня.

Утром понедельника, 30 июня, в Кривом Роге Днепропетровской области произошли взрывы. Россияне атакуют город беспилотниками. Есть потерпевшие.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ранены три человека. Мужчина 52 лет - "тяжелый". 44-летняя женщина и 54-летний мужчина получили помощь на месте. Их состояние удовлетворительное", - подчеркнул чиновник.

По его словам, на Днепропетровщине было уничтожено два БПЛА. Впрочем, произошли попадания. На месте прилетов возник пожар.

Отметим, что глава Совета обороны города Александр Вилкул ранее сообщал о том, что российские войска ударили по Кривому Рогу дронами.

"Кривой Рог. Взрывы. Шахидная атака. Есть попадание, - подчеркнул чиновник.

Заметим, что с 09:11 в Кривом Роге раздаются сирены. Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников. Местные медиа сообщали о том, что в городе произошло несколько взрывов.

ФОТО

По информации ГСЧС, в результате атаки повреждены пять автомобилей. Спасатели ликвидировали возгорание здания, возникшее после обстрела.

РФ атаковала Кривой Рог беспилотниками.

РФ атаковала Кривой Рог беспилотниками.

РФ атаковала Кривой Рог беспилотниками.

РФ атаковала Кривой Рог беспилотниками.

Напомним , ночью 30 июня россияне ударили "Шахедами" по Украине. Силы ПВО уничтожили 74 дрона – из 107 запущенных. Ночью основным направлением удара россиян стали Донбасса и Харьковщина.

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