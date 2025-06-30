Выезд или въезд: в ГПСУ рассказали, какие пересечения границы Украины преобладают

Государственная граница / © http://dpsu.gov.ua/

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В субботу, 28 июня, пограничники зафиксировали 139 тысяч пересечений в обе стороны, а на следующий день — более 140 тысяч. Это пиковые показатели, которые достигаются редко.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE.

Большинство пассажиропотока — это граждане Украины (85%), а половина всего движения приходится на границу с Польшей.

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«Могут фиксироваться и очереди. Поэтому советуем гражданам ознакомиться с состоянием загруженности пунктов пропуска», — отметил Демченко.

Такую информацию, добавил он, Западное региональное управление на своей фейсбук-странице обновляет каждые 3 часа для того, чтобы люди могли выбрать себе менее загруженное направление.

Ранее Демченко сообщал, что баланс въезда и выезда выровнялся.

«Если анализировать въезд и выезд, то вчера он колебался 50 на 50 в соотношении. Не было ни преимущества выезда из Украины, ни преимущества въезда. Потому что до этого, собственно, с первых дней июня все же практически каждый день преобладал выезд из Украины», — отметили в ведомстве.

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