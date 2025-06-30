- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1074
- Время на прочтение
- 1 мин
Выезд или въезд: в ГПСУ рассказали, какие пересечения границы Украины преобладают
Раньше преобладали выезды из Украины, но в воскресенье, 29 июня, на 10 000 граждан больше пересекли границу Украины.
В субботу, 28 июня, пограничники зафиксировали 139 тысяч пересечений в обе стороны, а на следующий день — более 140 тысяч. Это пиковые показатели, которые достигаются редко.
Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE.
Большинство пассажиропотока — это граждане Украины (85%), а половина всего движения приходится на границу с Польшей.
«Могут фиксироваться и очереди. Поэтому советуем гражданам ознакомиться с состоянием загруженности пунктов пропуска», — отметил Демченко.
Такую информацию, добавил он, Западное региональное управление на своей фейсбук-странице обновляет каждые 3 часа для того, чтобы люди могли выбрать себе менее загруженное направление.
Ранее Демченко сообщал, что баланс въезда и выезда выровнялся.
«Если анализировать въезд и выезд, то вчера он колебался 50 на 50 в соотношении. Не было ни преимущества выезда из Украины, ни преимущества въезда. Потому что до этого, собственно, с первых дней июня все же практически каждый день преобладал выезд из Украины», — отметили в ведомстве.