- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 224
- Время на прочтение
- 1 мин
В Карпатах следит не только пограничная служба
В объектив пограничников попал медведь, узнайте, почему незаконное пересечение границы опасно для жизни.
Системы наблюдения Государственной пограничной службы Украины зафиксировали медведя на границе.
Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.
«На наиболее вероятных направлениях движения нарушителей границы установлены приборы дистанционного мониторинга. И хотя эти камеры рассчитаны на людей, последнее время все чаще фиксируют диких зверей. На этот раз в объектив попал медведь», — рассказали пограничники.
В ГНСУ предупредили, что попытка пересечь границу вне пунктов пропуска не только незаконна, но и опасна.
Напомним, в нацпарке Львовской области зафиксировали рысь с рысенком.