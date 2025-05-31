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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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В Карпатах следит не только пограничная служба

В объектив пограничников попал медведь, узнайте, почему незаконное пересечение границы опасно для жизни.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Медведь

Медведь / © Государственная пограничная служба Украины

Системы наблюдения Государственной пограничной службы Украины зафиксировали медведя на границе.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

«На наиболее вероятных направлениях движения нарушителей границы установлены приборы дистанционного мониторинга. И хотя эти камеры рассчитаны на людей, последнее время все чаще фиксируют диких зверей. На этот раз в объектив попал медведь», — рассказали пограничники.

В ГНСУ предупредили, что попытка пересечь границу вне пунктов пропуска не только незаконна, но и опасна.

Напомним, в нацпарке Львовской области зафиксировали рысь с рысенком.

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