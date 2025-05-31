В Карпатах следит не только пограничная служба

Медведь / © Государственная пограничная служба Украины

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Системы наблюдения Государственной пограничной службы Украины зафиксировали медведя на границе.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

«На наиболее вероятных направлениях движения нарушителей границы установлены приборы дистанционного мониторинга. И хотя эти камеры рассчитаны на людей, последнее время все чаще фиксируют диких зверей. На этот раз в объектив попал медведь», — рассказали пограничники.

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В ГНСУ предупредили, что попытка пересечь границу вне пунктов пропуска не только незаконна, но и опасна.

Напомним, в нацпарке Львовской области зафиксировали рысь с рысенком.