У Карпатах пильнує не лише прикордонна служба

Ведмідь / © Державна прикордонна служба України

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Системи спостереження Державної прикордонної служби України зафіксували ведмедя на кордоні.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

«На найбільш ймовірних напрямках руху порушників кордону встановлено прилади дистанційного моніторингу. І хоч ці камери розраховані на людей, останнім часом усе частіше фіксують диких звірів. Цього разу в об’єктив потрапив — ведмідь», — розповіли прикордонники.

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В ДПСУ застерегли, що намагання перетнути кордон поза пунктами пропуску є не лише незаконним, а й небезпечним.

Нагадаємо, у нацпарку Львівської області зафіксували рись з рисеням.