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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
224
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1 хв

У Карпатах пильнує не лише прикордонна служба

В об’єктив прикордонників потрапив ведмідь, дізнайтеся, чому незаконний перетин кордону є небезпечним для життя.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Ведмідь

Ведмідь / © Державна прикордонна служба України

Системи спостереження Державної прикордонної служби України зафіксували ведмедя на кордоні.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

«На найбільш ймовірних напрямках руху порушників кордону встановлено прилади дистанційного моніторингу. І хоч ці камери розраховані на людей, останнім часом усе частіше фіксують диких звірів. Цього разу в об’єктив потрапив — ведмідь», — розповіли прикордонники.

В ДПСУ застерегли, що намагання перетнути кордон поза пунктами пропуску є не лише незаконним, а й небезпечним.

Нагадаємо, у нацпарку Львівської області зафіксували рись з рисеням.

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