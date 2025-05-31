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У Карпатах пильнує не лише прикордонна служба
В об’єктив прикордонників потрапив ведмідь, дізнайтеся, чому незаконний перетин кордону є небезпечним для життя.
Системи спостереження Державної прикордонної служби України зафіксували ведмедя на кордоні.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
«На найбільш ймовірних напрямках руху порушників кордону встановлено прилади дистанційного моніторингу. І хоч ці камери розраховані на людей, останнім часом усе частіше фіксують диких звірів. Цього разу в об’єктив потрапив — ведмідь», — розповіли прикордонники.
В ДПСУ застерегли, що намагання перетнути кордон поза пунктами пропуску є не лише незаконним, а й небезпечним.
Нагадаємо, у нацпарку Львівської області зафіксували рись з рисеням.