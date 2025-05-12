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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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ПСЖ – Інтер: ставки букмекерів на фінал Ліги чемпіонів

Вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня в Мюнхені.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ПСЖ – "Інтер"

ПСЖ – "Інтер" / © Associated Press

У суботу, 31 травня, французький ПСЖ та італійський "Інтер" зустрінуться у фінальному матчі Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Вирішальний поєдинок найпрестижнішого клубного євротурніру відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що на стадії півфіналу ПСЖ пройшов лондонський "Арсенал" (1:0, 2:1), а "Інтер" в екстратаймах здолав "Барселону" (3:3, 4:3).

Ставки букмекерів на матч ПСЖ – Інтер

Фаворитом фінального матчу Ліги чемпіонів букмекери вважають ПСЖ. На перемогу команди Луїса Енріке в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,30. Нічия – 3,40. Виграш підопічних Сімоне Індзагі за підсумками 90 хвилин поєдинку – 3,20.

Тріумф парижан з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті оцінений коефіцієнтом 1,66. Завоювання трофею міланським клубом – 2,28.

Для ПСЖ це буде другий фінал Ліги чемпіонів в історії. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії".

"Інтер" усьоме зіграє у фіналі Ліги чемпіонів (раніше – Кубка європейських чемпіонів). "Нерадзуррі" тричі вигравали турнір (1964, 1965, 2010) та стільки ж разів програвали у фінальних матчах (1967, 1972, 2023).

Нагадаємо, торік переможцем Ліги чемпіонів став мадридський "Реал", який у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію" та оновив абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.

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