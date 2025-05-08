ПСЖ проти "Інтера": суперкомп'ютер визначив фаворита фіналу Ліги чемпіонів

ПСЖ – "Інтер" / © Associated Press

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Суперкомп'ютер відомого статистичного та аналітичного порталу Opta оцінив шанси ПСЖ та "Інтера" на перемогу в фіналі Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

На думку суперкомп'ютера Opta, фаворитом вирішального матчу найпрестижнішого клубного євротурніру є французький клуб.

Шанси парижан завоювати трофей оцінюються в 53,6%. Ймовірність тріумфу міланського колективу становить 46,4%.

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Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Зазначимо, що у півфіналі "Інтер" в екстратаймах здолав "Барселону" (4:3) після того, як основний час обох матчів завершився внічию 3:3.

Своєю чергою, ПСЖ на стадії 1/2 фіналу двічі обіграв лондонський "Арсенал" (1:0, 2:1).

Для ПСЖ це буде другий фінал Ліги чемпіонів в історії. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у фіналі "Баварії".

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"Інтер" усьоме зіграє у фіналі Ліги чемпіонів (раніше – Кубка європейських чемпіонів). "Нерадзуррі" тричі вигравали турнір (1964, 1965, 2010) та стільки ж разів програвали у фінальних матчах (1967, 1972, 2023).