- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 440
- Час на прочитання
- 1 хв
ПСЖ проти "Інтера": суперкомп'ютер визначив фаворита фіналу Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.
Суперкомп'ютер відомого статистичного та аналітичного порталу Opta оцінив шанси ПСЖ та "Інтера" на перемогу в фіналі Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
На думку суперкомп'ютера Opta, фаворитом вирішального матчу найпрестижнішого клубного євротурніру є французький клуб.
Шанси парижан завоювати трофей оцінюються в 53,6%. Ймовірність тріумфу міланського колективу становить 46,4%.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.
Зазначимо, що у півфіналі "Інтер" в екстратаймах здолав "Барселону" (4:3) після того, як основний час обох матчів завершився внічию 3:3.
Своєю чергою, ПСЖ на стадії 1/2 фіналу двічі обіграв лондонський "Арсенал" (1:0, 2:1).
Для ПСЖ це буде другий фінал Ліги чемпіонів в історії. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у фіналі "Баварії".
"Інтер" усьоме зіграє у фіналі Ліги чемпіонів (раніше – Кубка європейських чемпіонів). "Нерадзуррі" тричі вигравали турнір (1964, 1965, 2010) та стільки ж разів програвали у фінальних матчах (1967, 1972, 2023).