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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У МЗС Німеччини озвучили можливий сценарій завершення війни в Україні

Міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль розповів, чим закінчиться війна в Україні

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль

Міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль / © Associated Press

Німеччина не прагне повної військової поразки Росії у війні проти України, а зосереджується на тому, щоб Україна мала всі можливості для ефективного захисту від подальших нападів з боку РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль в інтерв’ю газеті Süddeutsche Zeitung.

«На мою думку, від самого початку було зрозуміло, що ця війна, швидше за все, завершиться шляхом переговорів, — цитує газета слова голови МЗС Німеччини. — Одне очевидно — повної поразки Росії в сенсі капітуляції, з огляду на її ядерну зброю, очікувати не варто було. У цьому сенсі ми тепер стали трохи чеснішими».

За словами Вадефуля, Україна має потенціал для того, щоб виступати з позиції сили під час майбутніх переговорів із Росією щодо завершення війни. Він наголосив, що рішення про подальші кроки має ухвалювати виключно сама Україна, а не треті сторони.

Йоганн Вадефуль, після поїздки до США, зазначив, що Вашингтон, найімовірніше, продовжить підтримку санкційної політики ЄС проти Москви. Однак він звернув увагу на те, що питання подальшої допомоги Україні з боку США залишається відкритим, що, на його переконання, має стати поштовхом для рішучіших дій з боку Європейського Союзу.

Міністр закордонних справ Німеччини підкреслив, що російська військова машина не така потужна, як її часто описують, і вже три роки безуспішно намагається досягти швидких результатів. Незважаючи на значні втрати, росіяни не змогли реалізувати мету повного контролю над Україною.

Нагадаємо, у Німеччині вважають, що період «явного миру» з Росією вже залишився в минулому. Про це насамперед свідчать російські гібридні атаки.

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