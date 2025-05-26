Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Війна в Україні «триватиме довше, ніж ми всі хочемо або можемо собі уявити».

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає BILD.

З огляду на безуспішні спроби встановити режим тиші в Україні канцлер Фрідріх Мерц визнав, що пропозиції про переговори Володимиру Путіну зараз не можуть призвести до врегулювання війни.

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«Очевидно, що Путін сприймає пропозиції про переговори як слабкість. Якщо навіть пропозиція зустрітися у Ватикані не зустрічає схвалення з боку російського керівництва, то нам, ймовірно, доведеться змиритися з тим, що ця війна триватиме довше, ніж ми всі бажаємо чи можемо собі уявити», — сказав канцлер ФРН.

Раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина, Франція, Велика Британія та США скасували обмеження щодо далекобійного озброєння, яке постачається до України.