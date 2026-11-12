Яке церковне свято в Україні 19 листопада

Церковне свято 19 листопада / © pexels.com

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19 листопада (2 грудня), в православному календарі день пам’яті пророка Авдія. Відомості про пророка збереглися переважно в однойменній біблійній книзі — Книзі пророка Авдія. Вона складається лише з 21 вірша і є найкоротшою книгою Старого Завіту.

На відміну від багатьох інших біблійних пророків, Авдій не залишив розповідей про своє дитинство, родину, місце народження чи подробиці особистого життя. У Святому Письмі також немає точної інформації про тривалість його служіння.

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Важливо не плутати біблійного пророка Авдія з іншими людьми, які мали таке саме ім’я. Зокрема, у Першій книзі Царів згадується Авдій, управитель царського дому Ахава, який переховував сто пророків Господніх від переслідувань цариці Єзавелі (1 Царів 18:3–4). Однак Біблія прямо не підтверджує, що ця людина і автор Книги пророка Авдія — одна особа.

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Церковне свято 19 листопада — день пам’яті мученика Варлаама

Святий мученик Варлаам походив з Антіохії Сирійської — одного з найбільших міст тогочасного християнського світу. Точних відомостей про його дитинство, родину та молоді роки не збереглося. Відомо лише, що він був християнином і до глибокої старості залишався вірним своїй вірі.

Його життя припало на період переслідувань послідовників Христа за часів Римської імперії. Християн змушували відмовлятися від своїх переконань, поклонятися язичницьким божествам і приносити їм жертви. Тих, хто відмовлявся виконувати накази, піддавали катуванням і страчували.

Варлаам також потрапив під переслідування. Його схопили через відкрите сповідування християнської віри та привели на суд до язичницького правителя.

Під час суду Варлаама намагалися змусити зректися Христа й принести жертву ідолам. Однак літній християнин залишився непохитним. За це його піддали жорстоким катуванням: били бичами та шматували тіло залізними гаками.

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Коли мучителі зрозуміли, що фізичні страждання не змушують Варлаама відмовитися від віри, вони вигадали особливо жорстоке випробування.

Святого привели до язичницького храму, простягнули його руку над жертовником і поклали на долоню розпечене вугілля з ладаном. Мучителі хотіли, щоб від сильного болю Варлаам мимоволі впустив ладан на жертовник і таким чином приніс жертву язичницьким богам.

Однак сталося інакше. Попри нестерпний біль, святий продовжував тримати руку над вогнем. Він не хотів навіть мимоволі вчинити те, що вважав зреченням своєї віри.

За церковним переказом, Варлаам витримав це випробування, поки вогонь не обпалив його пальці. Після цього він відійшов до Господа. Його мученицьку смерть датують приблизно 304 роком.

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Церковне свято в Україні 19 листопада за старим календарем

За старим календарем 19 листопада в Україні вшановували пам’ять святителя Павла, сповідника. Святитель Павло був ревним захисником християнського вчення про Божество Ісуса Христа. За часів поширення аріанства він виступав проти єресі, яка заперечувала рівність Сина Божого з Отцем. Через свою непохитну позицію Павло зазнавав переслідувань, кілька разів втрачав архієрейську кафедру та був відправлений у заслання.

Прикмети 19 листопада

Народні прикмети 19 листопада / © pexels.com

Якщо 19 листопада випав сніг — зима буде сніжною.

Якщо день безвітряний — незабаром прийдуть сильні морози.

Якщо на небі багато яскравих зірок — слід чекати на похолодання.

Що не можна робити 19 листопада

Недоїдки радили віддавати худобі, домашнім тваринам або людям, які потребують допомоги. За повір’ями, марнотратство могло накликати бідність і негаразди в родині. У народі побутувало переконання, що сни на Авдія можуть містити віщі знаки, тому їх радили залишати в таємниці.

Що можна робити 19 листопада

У народному календарі цей день називають Авдієвим. Наші предки вірили, що 2 грудня добре присвятити побутовим клопотам: навести лад у домі, зайнятися господарством і завершити домашні справи.

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