Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що не ухвалюватиме остаточних рішень щодо війни Росії проти України без участі українського президента Володимира Зеленського.

Про це він сказав у коментарі NBC News.

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«Я не ухвалював би жодних остаточних рішень щодо війни в Україні без Зеленського», — заявив Трамп.

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Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський пояснив, хто здатен зупинити очільника РФ Путіна. Він заявив, що США та Китай мають достатньо політичного й економічного впливу, аби зупинити російську війну проти України фактично за одну зустріч із кремлівським головою.

Тим часом президенти США, РФ та лідер КНР ­­провели 19 листопада тристоронню зустріч у Шеньчжені на полях саміту АТЕС.

Головною темою нетривалих переговорів саме Дональда Трампа та Володимира Путіна, за версією Кремля, була Україна.

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