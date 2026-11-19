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Трамп зробив заяву щодо війни в Україні і Зеленського
Трамп зробив несподівану заяву про президента України Володимира Зеленського та переговори щодо закінчення війни. Зокрема, він назвав умову для остаточних рішень.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не ухвалюватиме остаточних рішень щодо війни Росії проти України без участі українського президента Володимира Зеленського.
Про це він сказав у коментарі NBC News.
«Я не ухвалював би жодних остаточних рішень щодо війни в Україні без Зеленського», — заявив Трамп.
Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський пояснив, хто здатен зупинити очільника РФ Путіна. Він заявив, що США та Китай мають достатньо політичного й економічного впливу, аби зупинити російську війну проти України фактично за одну зустріч із кремлівським головою.
Тим часом президенти США, РФ та лідер КНР провели 19 листопада тристоронню зустріч у Шеньчжені на полях саміту АТЕС.
Головною темою нетривалих переговорів саме Дональда Трампа та Володимира Путіна, за версією Кремля, була Україна.