День ангела 19 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 19 листопада / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 19 листопада

19 листопада 2026 року привітайте з іменинами Валентина, Геннадія, Дениса, Дмитра, Івана, Костянтина, Леоніда, Михайла, Олександра, Петра, Семена, Сергія, Тимофія, Федора, Якова.

Валентин — латинське походження, означає «здоровий». В дитинстві занурений у себе. В дорослому віці стає філософом.

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Геннадій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «син Гермеса». В дитинстві пристосовується до життєвих обставин. В дорослому віці стає оптимістом.

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Денис — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Діонісу». В дитинстві активний. В дорослому віці стає рішучим.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає «присвячений Деметрі». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає працьовитим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як «стійкий». В дитинстві рухливий. В дорослому віці стає дружелюбним.

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Леонід — давньогрецьке походження, означає «левиного роду». В дитинстві доброзичливий. В дорослому віці стає тихим.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається як «хто як Бог». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві чесний. В дорослому віці стає безкорисливим.

Петро — давньогрецьке походження, означає «скеля». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає працьовитим.

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Семен — давньоєврейське ім’я, перекладається як «почутий Богом в молитві». В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає організованим.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві боязкий. В дорослому віці стає сміливим.

Тимофій — давньогрецьке походження, означає «прославляє Бога». В дитинстві надійний. В дорослому віці стає вірним.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як «подарунок Бога». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає завзятим.

Яків — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «наступати по п’ятах». В дитинстві любить пригоди. В дорослому віці стає активним.

День ангела 19 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 19 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів, допомагає знаходити правильні рішення та додає сил у непрості моменти. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирої любові, добрих людей поруч і якомога більше щасливих днів!

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З Днем ангела! Нехай це свято принесе у твоє життя тепло, радість і приємні несподіванки. Бажаю, щоб кожен день дарував нові можливості, мрії здійснювалися, а всі важливі люди були здоровими та щасливими. Нехай ангел-охоронець завжди підтримує тебе та захищає від усього лихого!

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Щиро вітаю з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел завжди освітлював життєву дорогу, відводив від біди та допомагав долати будь-які перешкоди. Нехай у серці панує гармонія, у домі — затишок, у родині — любов і взаєморозуміння, а в житті вистачає приводів для усмішок!

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З Днем ангела! Нехай небесний покровитель дарує тобі сили, мудрість і натхнення, допомагає здійснювати задумане та оберігає на кожному кроці. Бажаю достатку, добробуту, вірних друзів, сімейного тепла й міцного здоров’я. Нехай доля буде щедрою на приємні зустрічі, хороші новини та щасливі події!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник ніколи не залишає без підтримки, береже від тривог і дарує впевненість у завтрашньому дні. Бажаю миру, благополуччя, любові та здійснення найзаповітніших бажань. Нехай кожен новий день приносить щось хороше, а поруч завжди будуть ті, з ким можна розділити радість і щастя!

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