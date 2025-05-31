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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

Якою буде погода у червні 2025: чи очікувати спеки

За прогнозом синоптиків, середня місячна температура в червні передбачається в межах +19 +23 градусів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
До України йде тепло

До України йде тепло / © Pixabay

Середньомісячна температура на території України у червні 2025 року очікується на рівні 19-23°. Опади — в межах норми.

Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».

«Середня місячна температура у червні передбачається 19-23°, в гірських районах 15-16°, що на 1,5-2° вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 45-82 мм в Карпатах та місцями на Прикарпатті 103-152 мм, що в межах (80-120%) норми», — зазначається у повідомленні.

Синоптики пояснили, що відповідно до короткої кліматичної характеристики червня (аналіз погоди у червні за минулі роки) середня місячна температура повітря у цьому місяці становить 17-22°, в гірських районах — 11-18° тепла.

Для червня абсолютний мінімум — 1-9° тепла, у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Сумській, Харківській, Луганській і Дніпропетровській областях та гірських районах місцями 0,3-3,4° морозу, на високогір’ї Карпат — до 5° морозу.

Абсолютний максимум температури для червня — +32-38,5°, в Одеській, Херсонській, Харківській та Луганській областях місцями +39-39,8°, в Карпатах та горах Криму — +25-33°.

Раніше синоптики повідомили, яким буде червень. Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що нинішній червень в Україні — місяць «мокрий». Дощитиме часто, за винятком південних областей. Буде тепло, інколи навіть жарко, але 30-градусної спеки не відчуємо.

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Дата публікації
Кількість переглядів
149
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