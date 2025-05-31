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Какая будет погода в июне 2025: ожидать ли жары
По прогнозу синоптиков, средняя месячная температура в июне предполагается в пределах +19+23 градусов.
Среднемесячная температура на территории Украины в июне 2025 года ожидается на уровне 19-23°. Осадки — в пределах нормы.
Об этом сообщили в «Укргидрометцентре».
«Средняя месячная температура в июне предполагается 19-23°, в горных районах 15-16°, что на 1,5-2° выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 45-82 мм в Карпатах и местами в Прикарпатье 103-152 мм, что в пределах (80-120%) нормы», — говорится в сообщении.
Синоптики объяснили, что в соответствии с короткой климатической характеристикой июня (анализ погоды в июне за прошлые годы) средняя месячная температура воздуха в этом месяце составляет 17-22°, в горных районах — 11-18° тепла.
Для июня абсолютный минимум — 1-9° тепла, в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях и горных районах местами 0,3-3,4° мороза, на высокогорье Карпат — до 5° мороза.
Абсолютный максимум температуры для июня — +32-38,5°, в Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях местами +39-39,8°, в Карпатах и горах Крыма — +25-33°.
Ранее синоптики сообщили, каким будет июнь. Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что нынешний июнь в Украине будет «мокрый», за исключением южных областей.