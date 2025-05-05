Погода в мае: прогноз до конца месяца

Май удивляет погодными условиями / © Associated Press

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Синоптики в деталях рассказали, какой будет погода в разных регионах Украины в течение последнего месяца весны 2025 года.

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Обычно май удивляет теплом и аномалиями. Синоптики «Укргидрометцентра» отметили, что средняя температура воздуха в течение месяца составит от +15 до +19°C. В горах — до +14°C. Месячное количество осадков ожидается 35-76 мм, в Карпатах и местами в Прикарпатье 88-138 мм, что в пределах нормы.

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Также в третий месяц весны происходит устойчивый переход через +15°C, что свидетельствует о начале лета.

На Закарпатье это происходит преимущественно в первой декаде месяца, на остальной территории страны — во второй. Однако на разных ресурсах прогнозы несколько отличаются.

Например, Wisemeteo прогнозирует, что май 2025 года будет достаточно изменчивым. Средние температуры будут достигать +13…+15 °C, однако возможны «качели» — от похолоданий до +6 °C до потепления до +23 °C в зависимости от региона.

Больше всего осадков прогнозируется во второй декаде мая, возможны даже затяжные дожди.

В свою очередь AccuWeather ожидает такое течение событий: в первые дни месяца температура будет держаться в пределах +16 °C, на юге до +19 °C.

После 7 мая возможно потепление до +17 °C с частыми дождями, а в середине мая — возможны грозы. Третья декада будет очень комфортной — прогнозируется значительное повышение температуры до +23 °C.

Подробный прогноз в регионах

Например, май в Киеве будет по большей части теплым. Дневные температуры будут колебаться от +18 до +23 градусов, ночные от +10 до +15. Во второй половине месяца ожидается дождь и облачная погода.

Во Львове в мае днем ожидается от +16 до +22 градусов, ночью от +17 до +12 градусов. Иногда синоптики прогнозируют дожди и облачную погоду, но будет тепло и солнечно.

В Одессе в начале месяца ожидается +19+21 градус, но к концу месяца потеплеет до +24 градусов. Ночью синоптики прогнозируют от +11 до +16 градусов. По предварительным данным, дождей не будет, несмотря на возможную облачную погоду.

Харьков — май будет довольно облачным, но теплым. Ночная температура опустится до +9 градусов, дневная температура поднимется до +25 градусов в конце месяца.

В Чернигове в мае ожидается несколько дождливых дней, но в общем будет облачно. Дневная температура воздуха будет колебаться от +18 до +24 градусов, ночная от +9 до +14 градусов.

В Ужгороде днем температура воздуха поднимется до +23 градуса, а ночью опустится до +9-10 градусов. Будет солнечно, кое-где облачно.