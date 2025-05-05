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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано

Оккупанты терпят серьезные потери на поле боя. За последние сутки РФ недосчиталось более 1200 солдат.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Русский солдат

Русский солдат / © Getty Images

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки 1260 российских оккупантов, а также уничтожили 5 танков и 43 артсистемы противника.

Об этом 5 мая сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 958 070 (+1260) человек

  • танков — 10763 (+5)

  • боевых бронированных машин — 22411 (+8)

  • артиллерийских систем — 27370 (+43)

  • РСЗО — 1377 (+1)

  • средства ПВО — 1155

  • самолетов — 372

  • вертолетов — 335

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 34997 (+137)

  • крылатые ракеты — 3196

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 47250 (+109)

  • специальная техника — 3870

Ранее британские разведчики сообщили, что до конца 2025 года российская оккупационная армия может установить антирекорд по потерям личного состава в войне против Украины.

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