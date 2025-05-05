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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано
Оккупанты терпят серьезные потери на поле боя. За последние сутки РФ недосчиталось более 1200 солдат.
Силы обороны Украины ликвидировали за сутки 1260 российских оккупантов, а также уничтожили 5 танков и 43 артсистемы противника.
Об этом 5 мая сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 958 070 (+1260) человек
танков — 10763 (+5)
боевых бронированных машин — 22411 (+8)
артиллерийских систем — 27370 (+43)
РСЗО — 1377 (+1)
средства ПВО — 1155
самолетов — 372
вертолетов — 335
БПЛА оперативно-тактического уровня — 34997 (+137)
крылатые ракеты — 3196
корабли /катера — 28
подводные лодки.
автомобильной техники и автоцистерн — 47250 (+109)
специальная техника — 3870
Ранее британские разведчики сообщили, что до конца 2025 года российская оккупационная армия может установить антирекорд по потерям личного состава в войне против Украины.