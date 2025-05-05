День ангела 5 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 5 мая, день ангела / © Pixabay

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Кто празднует день ангела 5 мая

5 мая 2025 года поздравьте с именинами Ирину.

Ирина — древнегреческое происхождение, означает “дарящая мир и покой”. В детстве уравновешенная, ответственная, не вспыльчивая. Во взрослом возрасте становится добродушным, в нем сильно развито чувство сопереживания, а потому он легко находит общий язык с другими.

День ангела 5 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 5 мая — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, дарит мудрость и поддержку в каждом шагу. Желаю здоровья, счастья и гармонии в душе!

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Поздравляю с чудесным праздником — твоим Днем Ангела!

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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель дарит тебе только добро, пусть защищает от невзгод и неудач. Желаю тепла и радости в сердце, а также удачи во всех делах!

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С Днем Ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда был с тобой, даря защиту, силу и вдохновение. Пусть этот праздник принесет тебе только светлые эмоции, любовь и благополучие!

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Поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы в этот день твой ангел принес тебе мир и благодать и поддержку во всех жизненных ситуациях. Пусть твой путь будет ясным, а сердце — спокойным и радостным.