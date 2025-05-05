День ангела 5 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 5 травня, день ангела / © Pixabay

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Хто святкує день ангела 5 травня

5 травня 2025 року привітайте з іменинами Ірину.

Ірина — давньогрецьке походження, означає “дарує мир і спокій”. В дитинстві врівноважена, відповідальна, не запальна. В дорослому віці стає добродушною, у ній сильно розвинене відчуття співпереживання, а тому вона легко знаходить спільну мову з іншими.

День ангела 5 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 5 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує мудрість і підтримку в кожному кроці. Бажаю здоров’я, щастя та гармонії в душі!

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Вітаю з чудовим святом — твоїм Днем Ангела! Нехай твій Ангел-охоронець завжди буде поряд, даруючи тобі світло, спокій і силу для подолання будь-яких труднощів. Бажаю благословення і удачі на твоєму шляху.

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець дарує тобі тільки добро, нехай захищає від негараздів і невдач. Бажаю тепла і радості в серці, а також удачі в усіх твоїх справах!

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З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був з тобою, даруючи захист, силу і натхнення. Нехай це свято принесе тобі лише світлі емоції, любов і добробут!

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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб у цей день твій ангел приніс тобі мир і благодать, а також підтримку в усіх життєвих ситуаціях. Нехай твоя дорога буде ясною, а серце — спокійним і радісним.