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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
2 хв

День ангела 5 травня: кого та як вітати з іменинами

5 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 5 травня, день ангела

Який сьогодні, 5 травня, день ангела / © Pixabay

Хто святкує день ангела 5 травня

5 травня 2025 року привітайте з іменинами Ірину.

Ірина — давньогрецьке походження, означає “дарує мир і спокій”. В дитинстві врівноважена, відповідальна, не запальна. В дорослому віці стає добродушною, у ній сильно розвинене відчуття співпереживання, а тому вона легко знаходить спільну мову з іншими.

День ангела 5 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 5 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

День ангела 5 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує мудрість і підтримку в кожному кроці. Бажаю здоров’я, щастя та гармонії в душі!

***

Вітаю з чудовим святом — твоїм Днем Ангела! Нехай твій Ангел-охоронець завжди буде поряд, даруючи тобі світло, спокій і силу для подолання будь-яких труднощів. Бажаю благословення і удачі на твоєму шляху.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець дарує тобі тільки добро, нехай захищає від негараздів і невдач. Бажаю тепла і радості в серці, а також удачі в усіх твоїх справах!

***

З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був з тобою, даруючи захист, силу і натхнення. Нехай це свято принесе тобі лише світлі емоції, любов і добробут!

***

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб у цей день твій ангел приніс тобі мир і благодать, а також підтримку в усіх життєвих ситуаціях. Нехай твоя дорога буде ясною, а серце — спокійним і радісним.

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Дата публікації
Кількість переглядів
68
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