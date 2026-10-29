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ТСН у соціальних мережах

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Різне
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День ангела 5 листопада: кого та як вітати з іменинами

5 листопада 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 5 листопада

Який день ангела 5 листопада / © pexels.com

Хто святкує день ангела 5 листопада

5 листопада 2026 року привітайте з іменинами Гаврила, Григорія, Тимофія, Тихона.

Гаврило — давньоарамейське походження, означає «сильний чоловік». В дитинстві енергійний, замкнутий. В дорослому віці стає амбіційним.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «бадьорий». В дитинстві рухливий, компанійський. В дорослому віці стає комунікабельним.

Тимофій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «той, хто почитає Бога». В дитинстві дружелюбний, має невелике коло спілкування. В дорослому віці стає рішучим.

Тихон — давньогрецьке походження, означає «щасливець». В дитинстві врівноважений, стриманий. В дорослому віці стає надійним.

День ангела 5 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 5 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 5 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та вказує правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щасливих подій і людей поруч, які дарують любов та підтримку. Нехай у серці завжди живе надія, а кожен день приносить приводи для радості!

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був поруч, захищав від усього лихого та допомагав здійснювати найзаповітніші мрії. Нехай доля буде щедрою на приємні зустрічі, добрі новини й нові можливості. Бажаю миру, добробуту, щирих усмішок і безлічі щасливих моментів!

***

Вітаю з днем ангела! Нехай небесний покровитель дарує тобі силу, мудрість і впевненість у кожному рішенні. Бажаю здоров’я, родинного затишку, достатку та любові. Нехай усі добрі задуми втілюються в життя, а поруч завжди будуть ті, хто цінує, поважає й підтримує тебе!

***

З днем ангела! Нехай Господь благословляє кожен твій крок, наповнює душу світлом і дарує сили для всіх життєвих випробувань. Молися з вірою, живи з надією та відкривай серце для добра. Бажаю Божої опіки, міцного здоров’я, миру в домі й благополуччя твоїй родині. Нехай ангел-охоронець завжди буде твоїм надійним захисником!

***

З днем ангела тебе! Нехай життя буде сповнене любові, тепла та приємних несподіванок. Бажаю, щоб кожен ранок починався з гарного настрою, кожен день приносив щось хороше, а кожен вечір дарував затишок і спокій. Нехай ангел-охоронець відводить від тебе біди, допомагає знаходити вихід зі складних ситуацій і веде до щастя. Будь здоровою, коханою людиною та завжди знаходь приводи для усмішки!

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