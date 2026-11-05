Пенсіонерам у листопаді нарахують гроші

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Пенсіонерам в Україні доплата за понаднормовий страховий стаж становить 1% від розміру пенсії за кожен повний рік понад норму, але не більше ніж 1% від прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє ПФУ.

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Цей показник від 1 січня 2027 року має зрости від 2 595 до 2 878 грн, а разом з ним й бонус пенсіонерам.

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«Понаднормовим вважається стаж, що перевищує 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. Однак для громадян, які вийшли на пенсію до 1 жовтня 2011 року розрахунок проводиться інакше: понад 20 років стажу для жінок та 25 років для чоловіків», — пояснили у відомстві.

Проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2027 рік» передбачає підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність до 2 878 грн. Це означає, що розмір доплати за кожен рік понаднормового стажу збільшиться з 25,95 до 28,78 грн. Тобто, якщо людина працювала на 10 років більше за норму, доплачуватимуть по 287,80 грн.

Нагадаємо, у листопаді окремі категорії громадян отримають пенсію у максимальному розмірі. Це суми, розраховані за спеціальними формулами та обмежені 10 прожитковими мінімумами для людей непрацездатного віку.

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