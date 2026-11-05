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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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В Україні пенсіонерам підвищать надбавку за стаж — які суми

2027 року максимальна доплата за кожен повний рік наднормативного страхового стажу може збільшитися від 25,95 до 28,78 гривні. Підвищення пов’язане із запланованим зростанням прожиткового мінімуму.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Пенсіонерам у листопаді нарахують гроші

Пенсіонерам у листопаді нарахують гроші

Пенсіонерам в Україні доплата за понаднормовий страховий стаж становить 1% від розміру пенсії за кожен повний рік понад норму, але не більше ніж 1% від прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє ПФУ.

Цей показник від 1 січня 2027 року має зрости від 2 595 до 2 878 грн, а разом з ним й бонус пенсіонерам.

«Понаднормовим вважається стаж, що перевищує 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. Однак для громадян, які вийшли на пенсію до 1 жовтня 2011 року розрахунок проводиться інакше: понад 20 років стажу для жінок та 25 років для чоловіків», — пояснили у відомстві.

Проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2027 рік» передбачає підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність до 2 878 грн. Це означає, що розмір доплати за кожен рік понаднормового стажу збільшиться з 25,95 до 28,78 грн. Тобто, якщо людина працювала на 10 років більше за норму, доплачуватимуть по 287,80 грн.

Нагадаємо, у листопаді окремі категорії громадян отримають пенсію у максимальному розмірі. Це суми, розраховані за спеціальними формулами та обмежені 10 прожитковими мінімумами для людей непрацездатного віку.

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