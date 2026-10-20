В Україні підвищать пенсії: кому нарахують до 26 тисяч у листопаді

Окремим громадянам виплатять максимальні пенсії

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У листопаді 2026 року окремі категорії громадян отримають пенсію у максимальному розмірі. Це суми, розраховані за спеціальними формулами та обмежені 10 прожитковими мінімумами для людей непрацездатного віку.

У Пенсійному фонді повідомили, що отримувати максимальні пенсії можуть виключно ті, хто протягом своєї трудової діяльності виконував особливу роботу. Зокрема, це колишні працівники, робота яких мала статус підвищеного ризику для життя та здоров’я, співробітники силових та державних органів.

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Окремі правила розрахунку діють для максимальних пенсій, призначених за спеціальними законами. Зокрема, вони стосуються держслужбовців, прокурорів, суддів, народних депутатів, посадовців НБУ та членів Кабміну, працівників місцевого самоврядування, науковців, військовослужбовців, чорнобильців, журналістів і судових експертів.

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Проте рівень максимальної пенсії в Україні не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Тобто у листопаді 2026 році ПФУ нарахує 25 950 грн, адже мінімум нині становить 2 595 грн.

Обмеження пенсій

Відповідно до закону "Про Державний бюджет на 2026 рік" максимальний розмір пенсії буде обмежений певними рамками. Проте це не стосується військових, які захищали Україну від 2014 року.

Знижувальні коефіцієнти торкнуться виплат, що перевищить 10 прожиткових мінімумів:

0,5 (50%) — якщо вища за 10 прожиткових мінімумів, та до 11;

0,4 (40%) — на виплату, що більша за 11 мінімумів, до 13;

0,3 (30%) — на суму, що перевищить 13 мінімумів, проте не більше 17;

0,2 (20%) — на виплату, що перевищить 17 мінімумів, проте не більше 21;

0,1 (10%) — якщо сума буде вищою за 21 прожитковий мінімум.

В Україні зростуть пенсії

У 2027 році пенсії зростуть більше, ніж у 2026-му. У відсотках воно виявиться найзначнішим для тих, у кого пенсії мінімальні, а от у гривнях перевагу матимуть ті, у кого пенсія велика. Очікується, що масових підвищень буде кілька: з 1 січня, з 1 березня і з 1 квітня (для працюючих).

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Згідно з Бюджетною декларацією на 2027–2029 роки, прожитковий мінімум для непрацездатних громадян має зрости з 2595 грн до 2878 грн (+10,9%). Відповідно зросте мінімальна пенсія (на 283 грн), максимальна (до 28 780 грн) та доплати за понаднормовий стаж.

Найбільший приріст у гривнях отримають громадяни з вищими пенсіями. Для тих, хто оформив виплати у 2024–2026 роках, діятимуть знижені коефіцієнти, а працюючі пенсіонери та особи віком від 70 років отримають додаткові перерахунки й надбавки протягом 2027 року.

Однак також пенсію можуть зменшити вчетверо не через перерахунок, а через законні утримання. У ПФУ пояснили, у яких випадках із виплат можуть отримувати до 20% або 50%, а коли пенсіонеру виплачують лише 25% призначеної суми.

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