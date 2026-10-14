Українці залишилися без пенсій: 4 доступні способи відновити виплати

Гроші / фото ілюстративне

Реклама

Від 1 квітня 2026 року частина українських пенсіонерів опинилася без виплат і дотепер шукає способи поновити нарахування. Найскладнішою виявилася ситуація для громадян, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), оскільки від них часто вимагають довідку про неотримання російської пенсії, якої насправді не існує.

Як пояснює видання «На пенсії», для відновлення виплат потрібно правильно повідомити Пенсійний фонд України (ПФУ) та пройти відповідну процедуру підтвердження права на пенсію.

Реклама

Що насправді вимагають у Пенсійному фонді

Фахівці зазначають, що довідки про неотримання російської пенсії не існує.

Реклама

«Такого документа просто немає в принципі. Ніхто його не видає. Але ж і ніхто його від вас не вимагає. Між пенсійними органами України та Росії немає ані обміну даними, ані листування, ані будь-яких відносин. Нічого. То звідки б узявся цей документ? Тому держава зробила єдине, що в такій ситуації можна зробити — вона спирається на ваші слова», — йдеться у статті.

Відповідно до чинного законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, виплати здійснюються за умови, якщо людина не отримує пенсію від органів пенсійного забезпечення РФ. Для підтвердження цього достатньо подати до Пенсійного фонду відповідну заяву — декларацію. Тобто нарахування відновлюються винятково на підставі особистої заяви пенсіонера і під його власну відповідальність.

Тут існує принципова юридична різниця: доводити факт невиплати й збирати якісь довідки не потрібно — достатньо офіційно заявити про це. Саме через нерозуміння цього нюансу чимало громадян місяцями залишалися без пенсійних виплат. Водночас відповідальність за подання даних є цілком реальною, тому в разі виявлення неправдивих відомостей виникнуть юридичні наслідки. Проте для тих, хто справді не отримує російських виплат, процедура зводиться до простого повідомлення до Пенсійного фонду.

Що відомо про зупинення пенсії від 1 квітня 2026 року

Як пояснюють фахівці, вся ця плутанина виникла через послідовне ухвалення двох урядових рішень. Спочатку постанова Кабміну №299 від 11 лютого 2025 року зобов’язала пенсіонерів щороку до 31 грудня проходити фізичну ідентифікацію та подавати заяву про те, що вони не отримують грошей від Росії. Багато людей, особливо на тимчасово окупованих територіях, просто не знали про цю вимогу або не мали змоги її виконати, тому на початку 2026 року виплати почали масово зупиняти.

Реклама

Аби зарадити ситуації, уряд ухвалив постанову №126 від 3 лютого 2026 року, яка дала тимчасову відстрочку. Пенсіонерам, які пройшли ідентифікацію, але не встигли подати заяву про російські виплати, продовжили нарахування до моменту подання документа, але не довше ніж до 1 квітня 2026 року.

Важливо пам’ятати, що таке повідомлення подається лише один раз і щороку його дублювати не потрібно. Повторно звертатися до Пенсійного фонду доведеться тільки в разі зміни обставин — якщо людина дійсно почала отримувати російські виплати.

Хто має підтверджувати неотримання пенсії від Росії

У Пенсійному фонді України наголошують, що факт і тривалість перебування на окупованих територіях не мають значення. Для збереження чи відновлення українських виплат людина зобов’язана повідомити фонд про неотримання пенсії від Росії, навіть якщо вона проживала в окупації зовсім нетривалий час.

Водночас для громадян, які виїхали з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію, новий закон про внутрішньо переміщених осіб від 22 жовтня скасовує цю вимогу. Проте щодо тих переселенців, які виїхали за кордон, у документі окремих уточнень немає.

Реклама

Видання «На пенсії» пояснює, що все залежить від того, звідти ви виїхали:

якщо ви живете за кордоном, але ніколи не проживали на ТОТ і не виїжджали звідти — вам не потрібно повідомляти про неотримання пенсії від Росії;

якщо ви виїхали з ТОТ і тепер живете за кордоном — Пенсійний фонд наразі вимагає повідомлення.

Саме тому доведеться дочекатися офіційних роз’яснень від Пенсійного фонду щодо цієї категорії громадян. Наразі ж головне — переконатися, що повідомлення про неотримання виплат від РФ дійсно подано, аби уникнути можливих затримок з цього боку.

Водночас обов’язкова щорічна фізична ідентифікація залишається чинною умовою для тих, хто перебуває за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Важливо пам’ятати, що це дві абсолютно різні процедури, які не варто плутати. Проходження лише однієї з них не звільняє від іншої, а ігнорування будь-якої з вимог може призвести до блокування пенсійних виплат.

Як подати повідомлення про неотримання пенсії від РФ до Пенсійного фонду

Подати повідомлення про неотримання пенсії від РФ можна чотирма зручними способами залежно від ваших обставин.

Перший варіант — через портал Пенсійного фонду України. Потрібно авторизуватися за допомогою «Дія.Підпису» чи КЕП, відкрити у правому верхньому куті розділ «Дистанційне інформування», поставити відповідну позначку та зберегти дані.

Другий спосіб — під час відеоідентифікації з фахівцем ПФУ. Усна відповідь про відсутність виплат від РФ автоматично фіксується у підсумковому рішенні, що є зручним рішенням для жителів окупованих територій чи маломобільних громадян.

Третій варіант передбачає відправку поштою. Заяву в довільній формі разом із посвідченням про перебування в живих надсилають до територіального органу ПФУ за місцем обліку.

Четвертий спосіб передбачає особистий візит до сервісного центру ПФУ, де працівники допоможуть правильно оформити заяву під час звернення щодо поновлення чи продовження виплат.

Що робити, якщо пенсію уже заблокували

Якщо пенсійні виплати вже припинилися, процедура їх поновлення потребує чітких дій. Громадянам на контрольованій території слід особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду з документом, що посвідчує особу, та відповідною заявою.

Перебуваючи за кордоном, пакет документів можна надіслати поштою. Після з’ясування всіх обставин ПФУ зобов’язаний ухвалити рішення впродовж десяти днів, а подання заяви до кінця року гарантує повернення заборгованості за весь період затримки.

Для підстраховки обов’язково подавайте письмову заяву до свого відділення та вимагайте офіційну письмову відповідь. У ній мають бути чітко вказані розраховані суми, періоди виплат, залишок боргу або ж конкретні законні підстави для відмови. Усне спілкування з фахівцями не має юридичної сили, тоді як офіційний документ із печаткою є єдиним аргументом для подальшого захисту своїх прав.

Пенсія в Україні — останні новини

У жовтні 2026 року українці можуть втратити пенсії з інвалідності через пропущений медогляд, брак стажу або відсутність потрібної довідки. У ПФУ нагадали, що з 2025 року замість МСЕК оцінювання повсякденного функціонування проводять спеціальні експертні команди, пенсію призначають на строк встановленої інвалідності, а за неявку на оцінювання виплату зупиняють з першого числа наступного місяця.

Варто зауважити, що українські шахтарі, які працювали повний робочий день на посадах і професіях зі Списку № 1 з особливо шкідливими та важкими умовами праці, мають право на мінімальну пенсію, що втричі перевищує звичайну і в жовтні 2026 року становить щонайменше 7 785 гривень.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів

Новини партнерів