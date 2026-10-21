Як оновити інтер’єр квартири за один день: вісім дизайнерських трюків без дорогого ремонту

Як оновити інтер’єр без ремонту / © www.freepik.com/free-photo

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Щоб квартира мала сучасніший і затишніший вигляд, не обов’язково купувати фарбу, переклеювати шпалери чи витрачати гроші на ремонт. Іноді достатньо змінити освітлення, додати новий текстиль, очистити поверхні та правильно розставити акценти. Розповідаємо, як освіжити інтер’єр за один день без зайвих витрат і допомоги майстрів. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Почніть із ретельного очищення стін і плінтусів

Навіть охайна квартира може здаватися занедбаною через пил, потертості та сліди біля вимикачів, дверей і меблів. Тому перед будь-якими змінами варто вимити доступні поверхні, очистити плінтуси й прибрати забруднення у важкодоступних куточках.

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Для делікатного очищення використовуйте м’яку мікрофібру, а для пилу — пилосос із відповідною насадкою. Перед вологим прибиранням перевірте, чи можна мити конкретне покриття, щоб не пошкодити його.

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Зробіть акцент на одній стіні

Якщо кімната здається порожньою або одноманітною, спробуйте оформити одну стіну замість того, щоб купувати багато дрібних прикрас. Великий постер, текстильне панно, гобелен або композиція з картин здатні повністю змінити сприйняття простору.

Щоб декор мав гармонійний вигляд, підбирайте його відповідно до кольорів меблів і загального стилю кімнати. Для галереї з фотографій чи постерів краще використовувати рамки однакового кольору та заздалегідь продумати їхнє розташування.

Оновіть стіни за допомогою декоративних наклейок

Інтер’єрні наклейки допоможуть змінити вигляд однотонної стіни без фарбування. Ними можна виділити зону біля ліжка, оформити робочий куточок або додати декоративний елемент у вітальні.

Ще один варіант — легкі декоративні молдинги, з яких створюють геометричні рамки на стінах. Вони додають інтер’єру виразності без масштабних будівельних робіт.

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Перед монтажем важливо переконатися, що вибрані матеріали сумісні з вашим покриттям і не пошкодять його під час демонтажу.

Сховайте недоліки підлоги за великим килимом

Якщо підлогове покриття ще придатне до використання, не поспішайте його замінювати через подряпини чи втрату привабливого вигляду. Великий килим допоможе приховати частину недоліків і зробить кімнату візуально затишнішою.

Особливо вдало цей прийом працює у вітальні: килим об’єднує диван, крісла та журнальний столик у цілісну композицію. Важливо правильно підібрати розмір, щоб він відповідав площі кімнати та розташуванню меблів.

Змініть освітлення, щоб кімната мала інший вигляд

Освітлення безпосередньо впливає на сприйняття інтер’єру. Навіть знайома кімната здаватиметься іншою, якщо замість одного центрального світильника використовувати кілька джерел світла.

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Спробуйте додати торшер біля дивана, настільну лампу на робочому місці або світильник із розсіяним світлом. Лампа, спрямована вгору, допоможе м’яко освітити стелю й створити відчуття більшого простору.

Для затишної атмосфери обирайте комфортну температуру світла, а для робочої зони — достатнє освітлення без різких тіней.

Замініть текстиль у кімнаті

Нові штори, декоративні наволочки, покривало або плед — один із найпростіших способів оновити квартиру без ремонту. Текстиль займає помітне місце в інтер’єрі, тому навіть кілька продуманих змін здатні освіжити знайомий простір.

Щоб кімната мала гармонійний вигляд, поєднуйте два-три основні кольори та не перевантажуйте її строкатими візерунками. Якщо меблі нейтральних відтінків, можна додати один виразний колір у вигляді подушок або пледа.

Приберіть зайві речі та змініть їхнє розташування

Іноді проблема не в застарілому інтер’єрі, а в надмірній кількості предметів на відкритих поверхнях. Переповнені полиці, сувеніри, дрібниці на столах і випадкові декоративні елементи створюють відчуття безладу.

Залиште на видному місці лише ті речі, які справді використовуєте або які доповнюють оформлення кімнати. Книги можна згрупувати за розміром, декор — об’єднати в невеликі композиції, а повсякденні дрібниці — сховати в коробки чи кошики.

Також спробуйте переставити невеликі меблі. Іноді нове розташування крісла, столика або торшера допомагає зробити кімнату зручнішою без жодних покупок.

Додайте живі рослини та природні акценти

Кімнатні рослини допомагають зробити простір жвавішим і затишнішим. Навіть одна велика рослина в кутку або кілька невеликих горщиків на підвіконні можуть стати виразним елементом оформлення.

Якщо догляд за квітами не входить у ваші плани, використайте гілки у вазі, композицію із сухоцвітів або декоративні елементи з дерева. Вони добре поєднуються з нейтральними відтінками та натуральними фактурами.

Важливо не заповнювати кожну вільну поверхню: кілька вдало розташованих акцентів виглядають краще, ніж велика кількість випадкових прикрас.

Як освіжити квартиру за один день без зайвих витрат

Щоб оновлення не перетворилося на нескінченне прибирання та придбання непотрібних речей, почніть із того, що вже є вдома. Спочатку очистіть поверхні й звільніть простір від зайвих речей, потім змініть розташування меблів, текстилю та освітлення. Лише після цього визначте, яких деталей справді бракує.

Не потрібно застосовувати всі вісім прийомів одночасно. Для помітного результату може вистачити нового пледа, правильно підібраного килима, кількох декоративних акцентів і м’якого освітлення.

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