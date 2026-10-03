Про цю доплату знають не всі: кому ПФУ нарахує 35% до пенсії

Гроші

Реклама

У 2026 році громадяни України, які виходять на заслужений відпочинок і мають відповідні підстави, можуть розраховувати на різні види доплат до базових пенсійних виплат.

Певній категорії населення Пенсійний фонд України (ПФУ) зобов’язаний виплачувати спеціальну надбавку, що становить 35% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Хто саме має право на нарахування такої грошової допомоги, з’ясовував ТСН.ua.

Реклама

Хто має право на 35% надбавки до пенсії у 2026 році

Як повідомляють у Пенсійному фонді, таку доплату встановлюють громадянам за виняткові заслуги перед державою. Згідно із законом №1767-III «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», грошова надбавка у розмірі 35% від мінімальної пенсії передбачена для багатодітних батьків чи матерів, які народили та виховали до шестирічного віку як мінімум п’ятьох дітей або ж усиновили таку саму кількість дітлахів.

Реклама

Цю грошову допомогу виплачують як додаткову суму, яку додають до основної пенсії — за віком, вислугою років, інвалідністю чи через втрату годувальника.

За законом, якщо мати померла або її позбавили батьківських прав, а дітей до шести років ростив батько, то цю надбавку призначають йому. Це правило діє і для усиновлених дітей.

Доплати багатодітним до пенсії: на які суми надбавок чекати та від чого залежить розмір виплат

Згідно із законодавством, сума цієї доплати не є фіксованою та може регулярно коригуватися, адже вона напряму залежить від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який встановлює та переглядає Уряд.

У 2026 році батьки, які виховали п’ятьох дітей, отримуватимуть 35% від цього показника, що становить 908 гривень додатково до основних пенсійних виплат. Окрім цього:

Реклама

шести дітей — 36% (934 гривень);

семи дітей — 37% (960 гривень);

восьми дітей — 38% (986 гривень);

дев’яти дітей — 39% (1012 гривень);

десяти дітей — 40% (1038 гривень).

Якщо зростає прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, місцеві підрозділи Пенсійного фонду зобов’язані автоматично перерахувати розмір виплати за особливі заслуги.

У випадку смерті людини, яка отримувала цю надбавку, право на оформлення виплат переходять до її непрацездатних родичів. Якщо у сім’ї одна така особа, їй нараховують 70% від належної суми доплати, а якщо двох і більше — виплата зростає до 90%.

Як оформити пенсію за особливі заслуги

Для того, щоб оформити пенсію за особливі заслуги перед Україною, громадянам потрібно звернутися до місцевого відділення Пенсійного фонду та подати відповідну заяву про призначення або перерахунок виплати. Зробити це можна як особисто у паперовому вигляді, так і через електронний кабінет.

Територіальний орган Пенсійного фонду розглядає звернення разом із необхідним пакетом документів, куди входять паспорт, ідентифікаційний код і папери про підтвердження статусу багатодітного батька чи матері та виховання дітей, протягом 10 днів із дня подачі. За результатами перевірки фахівці ухвалюють рішення про нарахування спецнадбавки або про відмову в її наданні.

Реклама

Після прийняття рішення фонд зобов’язаний протягом трьох робочих днів надіслати чи видати заявникові офіційне повідомлення. У разі відмови у документі обов’язково зазначають її причини та порядок оскарження ухваленого рішення.

Пенсії в Україні 2026 — останні новини

Пенсійний фонд може не зарахувати частину страхового стажу через помилки в трудовій книжці, відсутність даних у реєстрах або ліквідацію підприємства, але втрачені записи не завжди означають втрату стажу — його можна підтвердити іншими документами.

Нагадаємо, у жовтні загального підвищення пенсій не буде, але окремі категорії пенсіонерів отримають автоматичні доплати без звернень до ПФУ.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів

Новини партнерів