Що не слід позичати сусідам: народні прикмети про гроші, хліб і речі

Сусіди / © www.freepik.com/free-photo

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Наші предки з обережністю ставилися до того, що саме віддають із дому сусідам чи знайомим. За старими повір’ями, разом із певними речами можна було нібито передати частину власного достатку або накликати негаразди. Особливо багато таких прикмет стосувалося продуктів, грошей та речей, якими люди користуються щодня.

Про це пише radiotrek.

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Хліб і сіль

Хліб традиційно сприймали як символ достатку, а сіль — як один із домашніх оберегів. Тому їх не радили позичати ввечері або віддавати останні запаси.

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За повір’ями, після такого разом із продуктами з оселі міг піти й добробут.

Гроші після заходу сонця

Із грошима також пов’язували чимало прикмет. Вважалося, що позичати кошти після заходу сонця не варто, адже разом із ними можна нібито віддати власну фінансову удачу.

Такі повір’я стосувалися саме вечірнього часу — вдень позичання грошей сприймалося інакше.

Посуд і кухонні речі

Каструлі, чашки, ложки та інше кухонне приладдя також потрапляли до переліку речей, які неохоче давали в борг.

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За народними віруваннями, тривале перебування такого посуду в чужому домі могло символічно «винести» з оселі ситість і спокій. Окремо остерігалися тріснутих або надщерблених предметів — їм приписували здатність притягувати хвороби та негаразди.

Одяг і взуття

Речі, які безпосередньо контактують із тілом, у традиційних уявленнях мали особливе значення. Через це одяг або взуття не радили часто позичати іншим.

Вважалося, що разом із такими речами людина може передати власне здоров’я або, навпаки, перейняти чужі проблеми.

Віник і мітла

До особливих предметів у народній культурі належали віник і мітла. Їм приписували не лише побутове, а й символічне значення.

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За прикметами, якщо віддати віник сусідам, він нібито може «вимести» з дому гроші, удачу та захист від негараздів.

Ліки та особисті речі

Не радили позичати й деякі особисті предмети — зокрема гребінці, рушники та постільну білизну.

Із ліками також були пов’язані забобони. Наші предки вірили, що через них можна нібито передати хворобу іншій людині або, навпаки, притягнути чужі недуги до себе.

Варто зазначити, що всі ці твердження є народними прикметами та повір’ями, які відображають традиційні уявлення наших предків і не мають наукового підтвердження.

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