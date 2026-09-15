За прикметами, деякі речі на підвіконні притягують у дім гроші та щастя / © Фото з відкритих джерел

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У народних віруваннях звичайні речі в оселі могли бути не просто частиною побуту, а символами достатку, захисту та сімейного благополуччя. Вважалося, що правильно обрані рослини або предмети біля вікна допомагають залучити в дім удачу, гроші та спокій.

Про народні прикмети та символіку речей у домі розповідає ТСН.ua.

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«Грошове дерево» і рослини-обереги

Найвідоміший кандидат на роль домашнього талісмана багатства — товстянка, або «грошове дерево». Її круглі м’ясисті листки нагадують монети, тому з рослиною пов’язують добробут і фінансову удачу. За прикметами, чим пишніше росте дерево, тим кращі справи в господарів.

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Не менш цікава історія базиліку. В окремих народних традиціях його пов’язують з удачею, любов’ю та захистом оселі. А м’яті приписують здатність очищати простір і приносити в дім спокій та гармонію.

Для захисту оселі також часто обирають герань. За народними повір’ями, вона може відганяти негатив, заздрість і недобрі погляди.

Сіль — для захисту дому

Сіль у народних віруваннях має особливу репутацію захисного символу. Її можуть насипати в маленьку мисочку й залишати біля вікна, адже вважається, що сіль здатна «вбирати» негативну енергію.

Схожі повір’я існували в різних культурах, а в деяких традиціях сіль використовували в обрядах, пов’язаних з очищенням і захистом оселі. Тож маленька ємність із сіллю на підвіконні — є символічним оберігом.

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Монети та зерно — символ достатку

Один із найпоширеніших символів грошей — монети. За прикметами, їх можна покласти під вазон, у невелику декоративну ємність або просто залишити біля «грошового дерева», щоб гроші в домі не переводилися.

Не менш давній символ добробуту — зерно. Повна банка пшениці, рису чи іншої крупи асоціюється з достатком, запасами та «повною хатою», адже для наших предків зерно буквально означало можливість пережити зиму й нагодувати родину.

Саме тому посудина із зерном або крупою могла сприйматися як побажання господарям достатку та безтурботного життя.

Що ще ставлять на підвіконня

Серед традиційних домашніх оберегів також можна зустріти свічки та пучечки сухих трав — полину, чебрецю чи звіробою. Їм приписують захисні властивості, а вогонь свічки традиційно пов’язують із очищенням простору та домашнім затишком.

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Серед рослин, яким у народі приписують здатність відводити негатив, називають також кактуси та різдвяник.

Звичайно, жодних наукових доказів того, що монети, сіль чи конкретний вазон можуть буквально притягнути гроші або щастя, немає. Але такі речі можуть залишатися приємними символами добробуту — а красиві рослини, запашні трави та затишне підвіконня точно здатні зробити дім приємнішим.

Нагадаємо, для захисту своєї оселі від сварок, бідності та негативу варто дотримуватися кількох простих правил перетину порога. Ці прикмети підтверджуються як давніми традиціями, так і здоровим глуздом.

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