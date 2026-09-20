Навіщо восени збирати каштани / © www.freepik.com/free-photo

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Восени під ногами буквально всюди можна побачити блискучі коричневі каштани. Для когось це просто природний матеріал для дитячої творчості, а в народній традиції їм приписували зовсім інше значення. Вважалося, що кілька каштанів, принесених до оселі, можуть стати своєрідним символом достатку, добробуту та захисту від фінансових негараздів. Звичайно, це лише народне повір’я, а не спосіб реально примножити гроші. Проте сама традиція цікава та досі актуальна.

Куди покласти каштани, щоб у домі був достаток

За одним із поширених повір’їв, кілька каштанів радили покласти біля входу до будинку чи квартири. Вважалося, що саме через поріг до оселі приходять не лише люди, а й добробут. Тому природний символ достатку залишали неподалік від дверей.

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Інший варіант — покласти каштани в місці, де зберігаються гроші. Це може бути шухляда, домашня скринька або інше місце для заощаджень. За повір’ям, каштан мав нагадувати про необхідність берегти нажите та не витрачати кошти бездумно.

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Деякі господині клали кілька каштанів у вазу або невелику декоративну миску. Такий варіант одночасно слугував осінньою прикрасою оселі.

Чому каштани вважаються символом достатку

У народних уявленнях велике значення мали гладка поверхня, міцна оболонка та здатність плоду довго зберігатися. Саме тому каштан асоціювали зі стійкістю, захищеністю та накопиченням.

Для такого домашнього оберегу радили вибирати цілі, сухі каштани без тріщин, плям і пошкоджень. Їх можна покласти у красиву дерев’яну або керамічну ємність і поставити біля входу чи в іншому місці, яке пов’язане з фінансами.

Єдине практичне правило — не залишати каштани у вологому місці. З часом вони можуть пліснявіти, тому їх варто періодично перевіряти та замінювати.

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