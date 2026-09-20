Чим підживити хвойні дерева восени, щоб не жовтіли й добре пережили зиму

Чим підживити хвойні восени / © Фото з відкритих джерел

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Хвойні дерева та кущі восени потребують не стільки стимуляції зростання, скільки підготовки до холодів. Тому звичні весняні добрива з великою кількістю азоту в цей період краще відкласти. Надлишок азоту може спровокувати появу молодих пагонів, які не встигнуть визріти до морозів і будуть більш вразливими до зимових пошкоджень.

Яке добриво дати хвойним восени

Для осіннього підживлення варто вибирати спеціальні добрива для хвойних із невисоким вмістом азоту та підвищеною часткою калію та фосфору. Такі суміші призначені саме для завершення сезону, а не для активного нарощування зеленої маси.

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Калій бере участь у регуляції водного режиму рослини, а фосфор необхідний для нормальної роботи кореневої системи. Саме тому восени їх часто вносять разом. Водночас кількість поживних речовин має відповідати потребам конкретної рослини та ґрунту — надмірне внесення добрив не зробить хвойну рослину здоровішою.

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Якщо використовуєте готове гранульоване добриво, його розподіляють по ґрунту в зоні коренів, не висипаючи безпосередньо біля стовбура. Дозування краще брати з інструкції конкретного препарату, адже концентрація різних сумішей відрізняється.

Що ще допоможе хвойним не пожовтіти взимку

Одного добрива недостатньо. Часто зимове пожовтіння хвої пов’язане не з нестачею поживних речовин, а з пересиханням рослини, зимовим сонцем, вітром або проблемами з корінням.

Тому восени рослини потрібно добре полити перед промерзанням ґрунту, особливо якщо осінь суха. Водночас не можна допускати постійного перезволоження. Фахівці також радять захищати чутливі вічнозелені рослини від сильного зимового сонця та вітру. Для цього можна встановити з південного і вітряного боку легкий екран із мішковини або іншого повітропроникного матеріалу.

Важливо й не поспішати з обрізуванням: восени його краще не проводити, оскільки це може стимулювати появу нового приросту.

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Отже, восени хвойним потрібен правильний баланс поживних речовин, достатня волога та захист від зимових холодів. А якщо хвоя вже жовтіє, спочатку варто з’ясувати причину — це може бути не лише дефіцит добрив, а й посуха, пошкодження коренів, хвороби або шкідники.

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