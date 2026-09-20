Чим небезпечна кола без цукру: ось що відбувається з організмом вже через годину

© Pixabay

Реклама

Через годину після напою дехто відчуває голод. Мозок відчув солодкий смак, але не отримав енергії (калорій), тому людина може згодом з’їсти більше звичайної їжі.

Про це пише видання Mirror.

Реклама

Фармацевт Нірадж Наік пояснив, що через 20 хвилин після вживання дієтичної коли організм переходить у режим накопичення жиру.

Реклама

За його словами, інсулін реагує на штучні підсолоджувачі так само, як на цукор, що підвищує ризик гіпертонії та діабету 2 типу.

Зміни, які відбуваються після вживання дієтичної коли 10 хвилин — фосфорна кислота починає атакувати зубну емаль. Штучний підсолоджувач аспартам активує рецептори смаку, створюючи ілюзію, що організм отримав цукор. Це може спричинити хибну реакцію метаболізму.

20 хвилин — організм переходить у «режим зберігання жиру». Інсулін реагує на аспартам подібно до реакції на глюкозу. Це пов’язано з підвищеним ризиком розвитку гіпертонії та діабету 2 типу.

40 хвилин — комбінація кофеїну та аспартаму створює короткочасний «кайф», який фармацевт порівнює з дією кокаїну. Регулярне вживання може призвести до виснаження мозку через надмірну стимуляцію нейрорецепторів.

Реклама

60 хвилин — через годину після споживання дієтичної коли людина може відчувати ще більший голод і спрагу, що підштовхує до вживання солодких закусок. Це створює замкнене коло, яке сприяє набору ваги.

Ще одним важливим аспектом є психологічний ефект. Короткочасне відчуття піднесення, яке виникає завдяки поєднанню кофеїну та аспартаму, може поступово формувати звичку, схожу на залежність.

Раніше повідомлялося, що регулярне вживання зеленого чаю може допомогти знизити рівень холестерину та підтримати здоров’я серця. Дослідники також назвали кількість чашок, яка, за їхніми даними, дає найбільшу користь.

Новини партнерів