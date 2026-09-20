Відчутний удар по Москві: Зеленський розкрив, яку зброю застосувала Україна

Стовп диму

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У Московському регіоні вночі 20 вересня були уражені стратегічні обʼєкти РФ. Вони повʼязані з нафтовою промисловістю та логістикою російської армії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, українські далекобійні засоби завдали ударів по одному з ключових підприємств нафтової промисловості Росії, а також по об’єкту логістики агресора.

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«Це мільярди доларів, які підтримують воєнну машину», — заявив президент.

Президент зазначив, що під час операції, зокрема, застосовувалися FP-1, RZ-100, MICH-2000, «Паляниця», Vendetta, «Лютий», «Барс», «Фламінго», «Січень» і Pelican.

«Дякую нашим воїнам за влучність», — заявив Зеленський, відзначивши спільну роботу СБУ, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, ГУР та Служби зовнішньої розвідки.

Також, за словами президента, санкційні заходи були застосовані щодо підприємства у Воронезькому регіоні.

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Зеленський заявив, що Москва має не посилювати протиповітряну оборону коштом інших регіонів Росії, а завершити війну та обрати шлях до миру. Він також наголосив, що на столі є можливі кроки для деескалації, зокрема в енергетичній сфері та продовольчій безпеці.

Президент підкреслив, що для цього потрібна політична воля, і подякував усім, хто посилює українські далекобійні можливості та підтримує санкційний тиск на Росію.

Зеленський деталізував, що застосувала, зокрема, засоби Pelican та «Фламінго».

Як пише «Радіо Свобода», про використання Pelican у цьому контексті повідомляється вперше. Відомо, що Pelican — назва, яку пов’язують з українською балістичною ракетою FP-7 виробництва компанії Fire Point.

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Водночас заявлена дальність FP-7 становить 200–300 км, тоді як Москва розташована далі. Через це наразі немає чіткого пояснення, який саме засіб президент назвав Pelican.

Українська влада поки не уточнювала деталі щодо характеристик та застосування цієї зброї.

Удар підтверджує СБУ

За даними СБУ, у ніч проти 20 вересня українські сили уразили Московський нафтопереробний завод у районі Капотні. На підприємстві, яке розташоване приблизно за 15 км від Кремля, зафіксували масштабну пожежу.

Як зазначає відомство, операцію провели спільно з Силами безпілотних систем, Силами спеціальних операцій, ГУР та іншими складовими Сил оборони. Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ подолали понад 500 км, пройшли російську ешелоновану ППО та уразили завод.

Московський НПЗ є одним із ключових підприємств нафтопереробної промисловості Росії. За даними української спецслужби, підприємство здатне переробляти понад 11,6 млн тонн нафти на рік і забезпечує до 35% потреб Москви та Московської області у високоякісному пальному.

На заводі виробляють бензин, авіаційний гас, дизельне пальне та мазут. Також підприємство є основним постачальником авіаційного пального для московських аеропортів..

У СБУ наголосили, що продовжують завдавати ударів по паливно-енергетичних та воєнно-економічних можливостях Росії. У спецслужбі назвали ураження російських НПЗ відповіддю на атаки РФ по українських містах і цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, Ярославський НПЗ у Росії зупинив переробку нафти після атаки дронів. За даними Reuters, пошкоджено установку, яка забезпечувала близько 40% потужності підприємства. Ще одна ключова установка заводу перебуває на ремонті після попередньої атаки.

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