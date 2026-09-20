Перед зустріччю Трампа і Сі: про що США та Китай домовлятимуться у Нью-Йорку вже сьогодні

Про що домовлятимуться США та Китай сьогодні / © Фото з відкритих джерел

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У неділю, 20 вересня, міністр фінансів США Скотт Бессент проведе зустріч з віцепрем’єром Державної ради КНР Хе Ліфеном у штаб-квартирі банку JPMorgan Chase у Нью-Йорку. Ці переговори на Мангеттені стануть ключовою підготовчою зустріччю напередодні того, як президент США Дональд Трамп прийматиме китайського лідера Сі Цзіньпіна у Білому домі в четвер і п’ятницю.

Про це повідомляє Reuters.

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Переговори Трампа та Сі Цзіньпіна: що відбудеться перед ними

Як повідомило обізнане з організацією джерело, зустріч посадовців запланована на 10:30 за північноамериканським східним часом (17:30 за київським часом).

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Головними темами діалогу перед самітом двох лідерів у Вашингтоні стануть безпека штучного інтелекту, торгівля та інші економічні питання.

Співрозмовник уточнив, що банк JPMorgan не є учасником переговорів, але погодився надати свою будівлю як майданчик. Локацію обрали через посилені заходи безпеки на Мангеттені перед Генеральною Асамблеєю ООН, яка розпочинається наступного тижня.

Напередодні цієї зустрічі Скотт Бессент залучав виконавчого директора JPMorgan Джеймі Даймона до саміту фінансових лідерів G20 в Ешвіллі, де той доповідав про перспективи зростання приватного сектору.

Крім того, за даними посадовців США, Даймон серед інших американських топменеджерів запрошений на державний прийом на честь Сі Цзіньпіна в Білому домі — хоча під час попередніх переговорів Трампа й Сі в Пекіні у травні він не входив до складу бізнес-делегації.

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Китай пригрозив Трампу зірвати зустріч

Нагадаємо, зустріч Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа опинилася під загрозою скасування через погрози Китаю, який вимагає від Вашингтона не ухвалювати новий пакет військової допомоги для Тайваню.

Для Трампа цей саміт, запланований у Білому домі на 24 вересня, має принципове дипломатичне значення напередодні проміжних виборів до Конгресу. Проте Пекін вважає тайванське питання непорушною «червоною лінією».

Окрім проблеми Тайваню, у порядку денному має стояти питання війни США та Ірану, адже Пекін виступає ключовим економічним партнером Тегерана і зазнає тиску з боку Вашингтона. Водночас сторони готуються до діалогу з економічних питань, зокрема щодо угоди про взаємне зниження тарифів на товари загальною сумою $60 млрд, а також розробки рамкової угоди стосовно безпечного використання штучного інтелекту.

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