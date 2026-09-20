Важкохвора Селін Діон після концерту в Парижі залізла на капот і станцювала босоніж

Селін Діон / © Associated Press

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Французька співачка Селін Діон, яка бореться із синдромом скутої людини, влаштувала для фанів у Парижі спонтанне шоу просто біля готелю — артистка зняла взуття, залізла на капот автівки та босоніж станцювала під власну пісню.

Після свого третього концерту в Парижі 58-річна Селін Діон вирішила не поспішати до готелю. Біля нього на співачку чекали прихильники. Артистка вийшла до натовпу та почала підспівувати власній композиції «Pour Que Tu M’aimes Encore». Спочатку вона сиділа на припаркованому чорному автомобілі та диригувала фанатами. Згодом Діон зняла взуття, підвелася й перетворила зустріч на справжній імпровізований виступ. А фінал цього моменту виявився ще ефектнішим — співачка навіть прилягла на капот машини.

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Селін Діон / © Скриншот з відео очевидців

На відео, яке шанувальники опублікували в Instagram, видно, як Селін повністю віддається музиці: вона притупує ногами, співає разом із натовпом і танцює просто на автомобілі. На прощання артистка склала руки у формі серця, подякувавши фанатам за підтримку.

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Для неформальної появи перед публікою співачка обрала чорні штани та куртку-бомбер кольору хакі. Волосся вона зібрала в низький пучок.

Своєю поведінкою Селін Діон вкотре продемонструвала, наскільки особливим для неї стало повернення до живих виступів після тривалої паузи.

Селін Діон / © Скриншот з відео очевидців

Нині артистка продовжує жити з рідкісним неврологічним захворюванням — синдромом скутої людини. Воно може провокувати м’язову скутість, болісні спазми та труднощі з рухливістю, а діагноз свого часу змусив співачку переглянути професійні плани.

Через хворобу Селін Діон скасувала частину світового туру. Її останній повноцінний концерт перед тривалою перервою відбувся у березні 2020 року в США.

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Селін Діон / © Скриншот з відео очевидців

Після цього співачка зосередилася на відновленні та підготовці до можливого повернення на сцену. Вона проходила фізіотерапію, вокальну терапію та імунотерапію, а також регулярно займалася фізичними вправами.

Зокрема, Діон розповідала про 90-хвилинні заняття пілатесом тричі на тиждень і тренування з балету. Саме поступова робота над фізичною формою допомогла їй готуватися до нових концертних виступів.

Нагадаємо, нещодавно Селін Діон розплакалася на сцені після тривалої паузи й звернулася до публіки.

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