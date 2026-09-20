Тяжело больная Селин Дион после концерта в Париже взобралась на капот и станцевала босиком

Селин Дион / © Associated Press

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Французская певица Селин Дион, страдающая синдромом скованного человека, устроила для поклонников в Париже спонтанное шоу прямо возле отеля — артистка сняла обувь, взобралась на капот машины и босиком станцевала под свою песню.

После своего третьего концерта в Париже 58-летняя Селин Дион решила не спешить в отель. У входа в отель певицу ждали поклонники. Артистка вышла к толпе и начала подпевать своей собственной композиции «Pour Que Tu M’aimes Encore». Сначала она сидела на припаркованном чёрном автомобиле и дирижировала фанатами. Впоследствии Дион сняла обувь, встала и превратила встречу в настоящее импровизированное выступление. А финал этого момента оказался ещё более эффектным — певица даже прилегла на капот машины.

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Селин Дион

На видео, которое поклонники опубликовали в Instagram, видно, как Селин полностью отдается музыке: она притопывает ногами, поет вместе с толпой и танцует прямо на автомобиле. На прощание артистка сложила руки в форме сердца, поблагодарив фанатов за поддержку.

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Для неформального выхода на публику певица выбрала черные брюки и куртку-бомбер цвета хаки. Волосы она собрала в низкий пучок.

Своим поведением Селин Дион в очередной раз продемонстрировала, насколько важным для неё стало возвращение к живым выступлениям после длительного перерыва.

Селин Дион

В настоящее время артистка продолжает жить с редким неврологическим заболеванием — синдромом скованного человека. Оно может вызывать мышечную скованность, мучительные спазмы и проблемы с подвижностью, а диагноз в своё время заставил певицу пересмотреть профессиональные планы.

Из-за болезни Селин Дион отменила часть мирового турне. Её последний полноценный концерт перед длительным перерывом состоялся в марте 2020 года в США.

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Селин Дион

После этого певица сосредоточилась на восстановлении и подготовке к возможному возвращению на сцену. Она проходила физиотерапию, вокальную терапию и иммунотерапию, а также регулярно занималась физическими упражнениями.

В частности, Дион рассказывала о 90-минутных занятиях пилатесом три раза в неделю и тренировках по балету. Именно постепенная работа над физической формой помогла ей готовиться к новым концертным выступлениям.

Напомним, недавно Селин Дион расплакалась на сцене после длительной паузы и обратилась к публике.

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