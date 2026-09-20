Новая воздушная кампания РФ набирает обороты: в FT узнали, что Россия пытается уничтожить в Украине

Атака на склады

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Россия развернула новую воздушную кампанию, которая все сильнее сказывается на украинской экономике. В конце августа и начале сентября под ударами оказались торговые центры, склады и распределительные центры, что привело к перебоям в работе крупных компаний.

Об этом пишет Financial Times.

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Главная цель российских атак — уничтожить экономику Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель российских атак — нанести максимальный ущерб украинской экономике и ослабить сопротивление страны.

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«Россия хочет уничтожить украинскую экономику и таким образом сломить наше сопротивление», — сказал Зеленский.

Последствия ударов уже ощутили потребители. В Киеве зафиксировали первый дефицит отдельных товаров в супермаркетах с первых недель полномасштабного вторжения России в 2022 году. В частности, в некоторых магазинах Novus на пустых полках появились плакаты: Россия уничтожила этот продукт.

Россия уничтожила почти половину современных складов

По словам украинского предпринимателя и основателя торговых сетей Eva и Varus Руслана Шостака, из 5 млн. кв. м современных складских помещений в Украине было уничтожено 2,1 млн. кв. м.

При этом только за последние месяцы было повреждено или уничтожено около 900 тысяч кв. м складских площадей.

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Под ударами оказались сталелитейные заводы

Российские баллистические ракеты также нанесли серьезный удар по украинской металлургии. В начале сентября атаки вывели из строя три основных сталелитейных предприятия Украины, расположенных в промышленных центрах Запорожской и Днепропетровской областей. В результате ударов погибли 17 работников.

В четверг две баллистические ракеты снова попали в объект в Запорожье. Это был уже четвертый обстрел сталелитейного завода менее чем за месяц.

Метинвест и АрселорМиттал заявили, что их предприятия, которые вместе производят около 90% стали в Украине, пока простаивают.

Российские дроны атакуют железную дорогу

Отдельно российские беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру на западе Украины. По данным Financial Times, один из ударов пришелся на железнодорожный путь лишь через несколько минут после того, как иностранные чиновники пересекли польскую границу.

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Украина может потерять $1,5 млрд налоговых поступлений

Российские атаки могут нанести значительный ущерб и государственному бюджету. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что из-за ударов страна может потерять около 1,5 млрд долларов налоговых поступлений.

Это происходит на фоне нового дефицита бюджета, который, по его оценке, в этом году составит 27 млрд. долларов.

Блокада Черного моря тоже бьет по экономике

По оценкам украинского правительства, российская блокада Черного моря обходится Украине около 1,5% ВВП.

Министр сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные маршруты позволяют экспортировать около 40% обычных объемов украинской сельскохозяйственной продукции.

Экономика Украины может не вырасти в этом году

Главная экономистка киевского инвестиционного банка Dragon Capital Елена Билан считает, что Украина вряд ли продемонстрирует экономический рост в этом году.

Она также предупредила, что пострадавшие от ударов по складской инфраструктуре компании могут быть вынуждены перевести часть дополнительных расходов на потребителей.

«Идет война на истощение, а теперь еще и экономическая война на истощение — Россия пытается как можно больше навредить экономике Украины, как и Украина», — сказала Билан.

Атака РФ по Украине — последние новости

Напомним, накануне вечером Россия атаковала Киевскую область. Российский «Шахед» убил в Глевасе Фастовского района мать и двух 3-летних детей. По словам омбудсмена Лубинца, дрон попал в дом, где мать вкладывала их спать.

Также утром умер еще один ребенок, получивший ранения во время российских обстрелов в Вышгородском районе Киевской области. Таким образом, общее число погибших в области — трое детей и женщина.

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