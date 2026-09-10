Владимир Путин и проблемы в российской экономике / © ТСН

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Экономика России столкнулась с масштабным кризисом из-за беспрецедентных военных расходов. Кремль вынужден сокращать расходы, не связанные с войной, за счет благосостояния граждан.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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По оценкам аналитиков, российские власти продолжают проводить все более экспансионистскую фискальную политику, в значительной степени ориентированную на финансирование войны. Это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на темпы экономического роста России.

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Дефицит бюджета России в 2026 году

Министерство финансов РФ 9 сентября обнародовало предварительные данные по выполнению федерального бюджета. По информации ведомства, в январе-августе 2026 года дефицит бюджета достиг 5,8 трлн руб. (67,87 млрд долл., или 2,5% ВВП). Таким образом, показатель в полтора раза превысил дефицит за аналогичный период 2025 года.

В то же время, российские власти рассчитывали, что по итогам всего 2026 года дефицит составит 3,8 трлн руб. (44,47 млрд долл. или 1,6% ВВП). Следовательно, уже в сентябре фактический показатель оказался примерно на 35% выше годового прогноза.

В российском Минфине отметили, что увеличение бюджетного дефицита объясняется, прежде всего, опережающим ростом расходов над доходами, а также падением нефтегазовых поступлений.

По данным ведомства, за первые восемь месяцев года бюджетные расходы России выросли до 31,72 трлн руб. (371,17 млрд долл.). Это на 14,7% больше, чем за январь-август 2025 года. Доходы за этот же период увеличились лишь на 9,2% — до 25,93 трлн руб. (303,42 млрд долл.).

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В Министерстве финансов России объяснили непредвиденное увеличение федеральных расходов заключением государственных контрактов и авансовыми платежами по ним. Вероятно, речь идет, в частности, о контрактах, связанных с оборонной сферой.

РФ сократила расходы по бюджетным статьям, не связанным с войной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 сентября заявил, что правительство не рассматривает возможность повышения налогов из-за увеличения дефицита бюджета. По его словам, сам уровень дефицита не повод для беспокойства, поскольку российская экономика якобы остается стабильной.

В то же время, издание Bloomberg 27 августа сообщило, что после дефицита средств в апреле 2026 года российское правительство сократило расходы по бюджетным статьям, не связанным с войной, на 35%. Это может свидетельствовать о существенном увеличении военных расходов страны-агрессора. Они не только компенсировали сокращение невоенных расходов, но и способствовали росту общих бюджетных расходов на 48% в течение 2025-2026 годов.

Высокая инфляция и низкие темпы экономического роста РФ

31 августа Центральный банк РФ представил документ об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы. В нем российский регулятор очертил три возможных сценария развития экономики, среди которых есть «проинфляционный». По этому сценарию в 2027 году инфляция в России составит 4,5-5,5%, тогда как рост ВВП ожидается на уровне 1-2%.

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Эти прогнозы соответствуют результатам опроса российских экономистов, который Центробанк провел 2 сентября. Эксперты ожидают в 2027 году инфляцию на уровне 4,6% и рост ВВП всего на 1,2%.

Таким образом, прогнозные показатели указывают на вероятное сохранение высокой инфляции и низкие темпы экономического роста. Среди причин называют:

экспансионистскую фискальную политику российского правительства,

жесткую монетарную политику,

дальнейшую переориентацию экономики на нужды войны.

Аналитики обратили внимание, что президент России Владимир Путин в последнее время сосредотачивается, прежде всего, на сдерживании инфляции, фактически отодвигая экономический рост и инвестиции на второй план. Это происходит на фоне попыток Кремля минимизировать публичное восприятие последствий значительных военных расходов и международных санкций в преддверии выборов в Государственную думу, которые запланированы на 18-20 сентября.

«ISW и далее оценивает ситуацию так, что высокие оборонные расходы России и жесткая монетарная политика вытесняют другие секторы российской экономики, что приводит к стагнации роста ВВП и высокой инфляции, а также заставляет Путина сокращать расходы, не связанные с войной, вероятно, за счет благосостояния российских граждан«, — говорится в отчете.

Напомним, украинский экономист Сергей Фурса сообщил, что из-за исчерпания финансовых резервов Россия вынуждена печатать деньги на усиливающуюся инфляцию войну. В то же время, дефицит горючего в стране-агрессоре эксперт не считает критическим ударом, однако подорожание бензина существенно давит на общую экономическую ситуацию.

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