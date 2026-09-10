Пенсия стала меньше после пересчета: как законно вернуть свои деньги

Пенсию уменьшили после пересчета

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Украинские пенсионеры иногда сталкиваются с неприятной ситуацией: после очередного перерасчета сумма ежемесячных выплат внезапно становится меньше. На первый взгляд, Пенсионный фонд Украины не владеет полномочиями по уменьшению пенсии, но есть одна деталь, о которой нужно знать.

Больше об этом рассказала адвокат Ольга Хомич для РБК-Украина.

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Почему уменьшили пенсию после пересчета: законно ли это

Базовый Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а именно его 42-я статья, четко регламентирует порядок перерасчета выплат. Норма описывает плановую ежегодную индексацию, а также корректировку суммы в случае приобретения нового страхового стажа или более высокого заработка уже после оформления пенсии.

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Следовательно, речь идет только о тех показателях, которые должны повышать итоговый размер пенсии.

«Механизма, позволяющего уменьшить уже назначенную пенсию, эта статья не содержит вообще», — объясняет Ольга Хомич.

Что касается военных пенсий, государство прописало условия еще строже, отбросив любые двойные трактовки. В статье 63 Закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы» зафиксировано: если процедура перерасчета дает меньшую сумму, за гражданином обязательно остается размер выплаты, который ему установили ранее.

То есть законы Украины защищают право граждан на высшую пенсию. Однако в гражданском пенсионном законодательстве четкого прямого предохранителя от подобных действий нет, так что решающую роль играет позиция судов.

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«Право на пенсию в уже определенном размере подлежит защите как имущественный интерес личности, и не имеет значения, как ПФУ называет свое действие: пересчетом, уточнением или приведением в соответствие», — говорит юрист.

Когда после пересчета человек получает меньшую пенсию, суд расценивает это не как законную процедуру, а как противоправный пересмотр ранее назначенных выплат.

Как отменить невыгодный перерасчет пенсии

В законе нет возможности для пенсионера подать отказ или не согласиться с проведенным перерасчетом. Но отменить невыгодную перечисленную пенсию можно по-другому.

«Есть другой путь: обжаловать конкретное решение ПФУ, сначала можно жалобой в высшее управление фонда, а дальше — в административном суде, с требованием вернуть прежний размер пенсии и выплатить разницу за весь период вместе с компенсацией за задержку».

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В большинстве подобных исков судебная система становится на сторону граждан. Единственными исключениями являются случаи, когда урезание стало следствием не применения новой методики, а исправлением ошибки или разоблачением фальсификаций. Однако адвокат отмечает, что это единичные случаи.

Доплаты к пенсии: последние новости

Напомним, в сентябре 2026 года многодетные матери в Украине, воспитавшие по меньшей мере пятерых детей (в частности, официально усыновленных) до шести лет, могут получить доплаты к пенсиям за особые заслуги.

Прибавка добавляется к пенсиям по возрасту, инвалидности, выслуге лет или в связи с потерей кормильца. Ее размер привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц — 2595 грн 2026 года, и зависит от количества детей.

Сумма доплаты составляет от 35% прожиточного минимума — 908 грн за пятерых детей до 40% — 1038 грн за десять и более, увеличиваясь на 1% за каждого следующего ребенка.

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