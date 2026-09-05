Некоторые украинцы могут остаться без пенсий после 2026-го: кого это касается

пенсия. / © ТСН

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В Украине некоторые граждане рискуют остаться без пенсионных выплат после 2026 года. Для отдельных категорий закон предусматривает обязательную ежегодную физическую идентификацию.

Кому нужно пройти физическую идентификацию и сколько времени осталось, сообщает издание Новости.LIVE.

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Категории граждан, для которых процедура верификации обязательна, закреплены законодательно. Согласно документу, до 31 декабря 2026-го физическую идентификацию должны осуществить:

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пенсионеры, временно проживающие за пределами Украины;

получатели средств, проживающих на временно оккупированных РФ территориях Украины.

«Если пенсионер переместился с ТОТ, ему целесообразно изменить адрес, по которому выплачивается пенсия, в адрес по новому месту жительства на подконтрольной Украине территории. Это позволит избежать необходимости каждый год проходить физическую идентификацию», — пояснили в ПФУ.

Как пройти физическую идентификацию

Идентификацию и верификацию можно сделать несколькими удобными способами:

через вебпортал ПФУ с Действием.

Нужно войти в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью «Действие. Подписи».

с помощью видеоконференцсвязи

Этот вариант подойдет тем, кто не имеет электронной подписи. Заявку на проведение видеоидентификации можно подать через веб-портал ПФУ или обратившись в контакт-центр.

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во время личного визита в сервисный центр ПФУ

Находящимся в Украине пенсионерам необходимо прийти в сервисный центр с паспортом и регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

через украинские дипломатические учреждения за границей

Этот способ предусмотрен для находящихся за пределами Украины пенсионеров. Нужно получить документ, подтверждающий факт нахождения личности в живых, а затем передать его в ПФУ по почте или через вебпортал.

Напомним, украинцы, достигшие пенсионного возраста, рискуют потерять выплаты за несколько месяцев, если вовремя не обратятся в ПФУ. В случае опоздания пенсию могут назначить не с даты возникновения права на нее, а только со дня подачи заявления.

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