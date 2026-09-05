- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 946
- Время на прочтение
- 2 мин
Некоторые украинцы могут остаться без пенсий после 2026-го: кого это касается
Идентификация необходима, чтобы подтвердить личность пенсионера и разрешить ПФУ продлить начисление средств.
В Украине некоторые граждане рискуют остаться без пенсионных выплат после 2026 года. Для отдельных категорий закон предусматривает обязательную ежегодную физическую идентификацию.
Кому нужно пройти физическую идентификацию и сколько времени осталось, сообщает издание Новости.LIVE.
Категории граждан, для которых процедура верификации обязательна, закреплены законодательно. Согласно документу, до 31 декабря 2026-го физическую идентификацию должны осуществить:
пенсионеры, временно проживающие за пределами Украины;
получатели средств, проживающих на временно оккупированных РФ территориях Украины.
«Если пенсионер переместился с ТОТ, ему целесообразно изменить адрес, по которому выплачивается пенсия, в адрес по новому месту жительства на подконтрольной Украине территории. Это позволит избежать необходимости каждый год проходить физическую идентификацию», — пояснили в ПФУ.
Как пройти физическую идентификацию
Идентификацию и верификацию можно сделать несколькими удобными способами:
через вебпортал ПФУ с Действием.
Нужно войти в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью «Действие. Подписи».
с помощью видеоконференцсвязи
Этот вариант подойдет тем, кто не имеет электронной подписи. Заявку на проведение видеоидентификации можно подать через веб-портал ПФУ или обратившись в контакт-центр.
во время личного визита в сервисный центр ПФУ
Находящимся в Украине пенсионерам необходимо прийти в сервисный центр с паспортом и регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
через украинские дипломатические учреждения за границей
Этот способ предусмотрен для находящихся за пределами Украины пенсионеров. Нужно получить документ, подтверждающий факт нахождения личности в живых, а затем передать его в ПФУ по почте или через вебпортал.
Напомним, украинцы, достигшие пенсионного возраста, рискуют потерять выплаты за несколько месяцев, если вовремя не обратятся в ПФУ. В случае опоздания пенсию могут назначить не с даты возникновения права на нее, а только со дня подачи заявления.