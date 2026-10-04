Жизнь среди природы и трехразовое питание, но с условием: в Португалии открыт набор волонтеров

Португалия / © Reuters

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Кемпинг NaturViana на севере страны ищет волонтеров, готовых работать около 25 часов в неделю.

О вакансии идет речь на платформе Worldpackers, где публикуют предложения для путешественников, которые помогают хозяевам в обмен на проживание и другие условия, пишет okdiario.

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Что предлагают волонтерам

NaturViana — натуристический кемпинг в Виана-ду-Каштелу, в регионе Минью на севере Португалии, недалеко от границы с Испанией.

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Волонтеры должны работать 25 часов в неделю, при этом им предоставляют два выходных дня. Минимальный срок пребывания, указанный в объявлении, составляет два дня. Присоединиться могут как путешествующие самостоятельно, так и пары или друзья.

За работу хозяева предлагают проживание, завтрак, обед и ужин каждый день.

Впрочем, называть такое предложение полностью бесплатным нельзя. Волонтер должен платить 20 евро в день. По информации из объявления, эти средства предназначены для покрытия расходов на воду, электроэнергию, питание и материалы.

Таким образом, за месяц такая плата будет составлять около 600 евро, не считая стоимости годовой подписки Worldpackers.

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Какую работу нужно выполнять

От волонтеров ожидают практичности, ответственности и инициативности. Конкретные задачи зависят от потребностей кемпинга и навыков человека.

Среди указанных в объявлении работ:

небольшие столярные и монтажные работы;

окрашивание и декорирование;

строительные и ремонтные работы;

садоводство и выращивание растений;

организация и уборка рабочих зон.

Кроме питания и проживания, волонтерам обещают доступ к скоростному интернету, оборудованной кухне и прачечной. Также они могут приобщаться к экскурсиям, прогулкам, маршрутам и мероприятиям.

Варианты проживания разные — от палатки до общей или отдельной комнаты. Конкретный вариант согласовывается с владельцем.

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Что известно о кемпинге

NaturViana расположен в сельской местности Портела-Суша, примерно в 50 км от испанской границы.

Хозяева называют его экологическим миникемпингом в натуристической среде. На территории есть места для палаток и автодомов, органический бассейн без химикатов и альтернативные варианты проживания.

Проект основали Адриано Пиньейро и его партнер Нина. По данным португальского издания NiT, территорию начали развивать в 2012 году, а принимать гостей с 2017-го.

Кемпинг использует солнечные панели и LED освещение. Среди необычных объектов на территории — стеклянный купол площадью 25 квадратных метров с гостиной, спальным местом и панорамным видом.

Поскольку NaturViana имеет натуристический формат, это важная особенность, которую потенциальным волонтерам стоит учесть перед поездкой.

Кто может подать заявку

В объявлении указаны возрастные требования — от 18 до 35 лет. Также требуются знания португальского или английского языка на среднем уровне.

Расходы на перелет, туристическое страхование и внутренний транспорт не покрывает предложение. Виза для Испании для въезда в Португалию не требуется.

Подаваться нужно через платформу Worldpackers. Для этого кандидат должен создать профиль с фотографиями, информацией о знаниях языков и опыте, оформить годовой план платформы, после чего отправить заявку хозяину с желаемыми датами.

Далее следует согласовать с хозяином условия проживания и оплату ежедневного взноса.

Кемпинг работает только по предварительному бронированию. Хозяева отдельно просят не приезжать на территорию без предварительного согласования.

Напомним, тайное письмо Наполеона расшифровали спустя 217 лет. Послание, которое оставалось 217 лет неразгаданным, содержало секретный код из цифр, букв и вымышленных символов.

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