Авиатроща Ту-95МС в России: на борту были военные преступники, причастные к обстрелам Украины

На борту Ту-95МС, разбившегося в России, были оккупанты, готовившие ракетные удары по Украине — OSINT / © телеграм-канал NEXTA Live

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По меньшей мере трое военнослужащих из экипажа российского стратегического бомбардировщика разбившегося в Амурской области Ту-95МС могли быть связаны с подготовкой и проведением ракетных ударов по Украине.

Об этом свидетельствуют данные OSINT-аналитиков.

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Катастрофа произошла 29 сентября вблизи села Красноярово в Амурской области РФ во время учебно-тренировочного полета. Российское Минобороны первоначально сообщало о шести погибших и одном пострадавшем. В то же время местные российские СМИ позже заявили о большем количестве погибших.

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Как отмечает Телеграмм-канал NEXTA Live, на борту разбившегося в Амурской области Ту-95МС находились 8 членов экипажа, среди них 2 подполковника и 2 майора. По меньшей мере, трое из них были связаны с подготовкой и организацией ракетных ударов по Украине. Также они принимали участие в отдаче и выполнении приказов о запуске крылатых ракет по городам и гражданской инфраструктуре.

Ранее эксперт рассказал, сколько Ту-95МС осталось у РФ.

Также мы писали, почему этот самолет особенно важен для Кремля.

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