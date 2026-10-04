- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 792
- Время на прочтение
- 1 мин
Авиатроща Ту-95МС в России: на борту были военные преступники, причастные к обстрелам Украины
Разбившийся в России экипаж Ту-95 мог быть причастен к ракетным ударам по Украине.
По меньшей мере трое военнослужащих из экипажа российского стратегического бомбардировщика разбившегося в Амурской области Ту-95МС могли быть связаны с подготовкой и проведением ракетных ударов по Украине.
Об этом свидетельствуют данные OSINT-аналитиков.
Катастрофа произошла 29 сентября вблизи села Красноярово в Амурской области РФ во время учебно-тренировочного полета. Российское Минобороны первоначально сообщало о шести погибших и одном пострадавшем. В то же время местные российские СМИ позже заявили о большем количестве погибших.
Как отмечает Телеграмм-канал NEXTA Live, на борту разбившегося в Амурской области Ту-95МС находились 8 членов экипажа, среди них 2 подполковника и 2 майора. По меньшей мере, трое из них были связаны с подготовкой и организацией ракетных ударов по Украине. Также они принимали участие в отдаче и выполнении приказов о запуске крылатых ракет по городам и гражданской инфраструктуре.
Ранее эксперт рассказал, сколько Ту-95МС осталось у РФ.
Также мы писали, почему этот самолет особенно важен для Кремля.