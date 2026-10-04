Это поможет сохранить память: исследователи назвали простой продукт

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Регулярное употребление яиц может быть связано с более медленным ухудшением когнитивных функций в старшем возрасте. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные участников длительного наблюдения.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients, пишет blikk.

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Ученые проанализировали пищевые привычки и результаты когнитивных тестов 890 человек старше 55 лет.

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Особо заметную связь обнаружили среди женщин. У тех, кто чаще ел яйца, наблюдалось меньшее ухудшение исполнительных функций и семантической памяти.

По данным исследователей, по мере увеличения категории потребления яиц показатель риска снижался на 0,1. Однако авторы работы подчеркивают, что речь идет именно о статистической связи, а не о доказанной причинно-следственной зависимости.

Чем яйца могут быть полезны для мозга

Одним из важных компонентов яиц является холин. Он необходим организму для выработки ацетилхолина — нейромедиатора, участвующего в процессах памяти и обучения.

Кэри Ганс, автор книги The Small Change Diet, отмечает, что холин также может оказывать противовоспалительное действие, а воспалительные процессы и окислительный стресс связывают с ухудшением когнитивных функций.

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Яйца также содержат витамин B12, лютеин и зеаксантин. Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами и могут помогать организму противостоять окислительному стрессу.

Кроме того, яйца являются источником белка и жиров. По словам Скотта Китли, совладельца Keatley Medical Nutrition Therapy, питательные вещества в яйцах могут способствовать поддержанию стабильного уровня сахара в крови, что также имеет значение для общего состояния организма.

Не только для памяти

Яйца содержат также витамины A, D, E и K, селен и цинк. Эти питательные вещества важны не только лишь для работы мозга, да и для поддержания мышечной массы.

Диетология Джессика Кординг отмечает, что яйца могут способствовать более длительному ощущению сытости и помогать контролировать вес. Белок в их составе также необходим для восстановления мышц.

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Сколько яиц можно есть

По приведенным в материале рекомендациям, в рацион можно включать до семи яиц в неделю без негативного влияния на уровень холестерина у здоровых людей.

Их можно готовить по-разному: варить, делать омлет, яичницу или добавлять в салаты. Вареное яйцо также может быть простым вариантом питательного перекуса.

В то же время, сами исследователи не утверждают, что регулярное потребление яиц гарантирует сохранение памяти. Результаты лишь указывают на возможную связь между питанием и темпами когнитивных изменений, которая требует дальнейшего изучения.

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