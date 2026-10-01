Один из популярных в Украине продуктов может стать "золотым": экономисты рассказали, на что взлетят цены

Экономист дал прогноз по ценам в Украине / © Фото из открытых источников

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В октябре украинцев ждет изменение цен на основные продукты питания. Цены на некоторые товары вырастут до 30%, в то время как стоимость хлеба, круп и масла останется стабильной, а сахар даже может подешеветь.

Об этом рассказал экономист Олег Пендзин в комментарии для ТСН.ua.

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Хлеб, крупы и масло: почему цены остаются на прежнем уровне

В октябре не ожидается значительного подорожания хлебопродуктов, круп и подсолнечного масла. Главная причина — сокращение экспортных возможностей более чем вдвое из-за блокировки украинских портов на Черном море.

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«Элеваторы заполнены зерном, поэтому фермеры нередко продают урожай даже дешевле себестоимости, так как им нужны оборотные средства. Более значительное влияние дешёвых кормов на цену мяса может проявиться в ближайшие месяцы», — отмечает Олег Пендзин.

Овощи и фрукты: скачок цен на тепличную продукцию

Ситуация в овощном сегменте будет неоднородной:

Тепличные овощи: ожидается самый значительный скачок цен — на 20–30%.

Овощи борщевого набора: морковь, лук и свекла постепенно подорожают до 10% (+2–2,5 грн/кг).

Овощи и фрукты открытого грунта: цены на картофель, яблоки и груши в октябре останутся стабильными. Предложение будет высоким из-за нежелания аграриев тратиться на длительное зимнее хранение (топливо и электроэнергия).

Яйца, молочные продукты и мясо: что и на сколько подорожает

Сдерживающими факторами для существенного роста цен в животноводческой отрасли являются дешевая кормовая база и ограниченная платежеспособность населения. Тем не менее, сезонный рост цен всё же произойдёт.

Куриные яйца (наибольший рост): ожидается скачок на 10–15%. Из-за похолодания сокращается предложение от частных домохозяйств, а птицефабрики повышают цены из-за расходов на обогрев. Прогнозируется, что цена за десяток закрепится на уровне 72–80 грн , что почти вдвое превышает летние показатели.

Молочная продукция: ожидается рост на 5–10% (+2–4 грн за литр молока и +20–40 грн за килограмм масла или творога). Осенью традиционно снижаются надои, поэтому сильнее всего подорожают жирные продукты — сливочное масло и твёрдые сыры.

Свинина и курятина: умеренный рост до 5–8% (+10–15 грн/кг). При этом сало будет стоить дороже мяса — 300–400 грн/кг против 280–350 грн/кг . Переизбыток зерна сдерживает цены на мясо от стремительного взлета, но расходы на логистику и генераторы толкают ценники вверх.

Замороженная рыба и морепродукты: почти не подорожают, поскольку цены и так зашкаливают (например, сельдь стоит до 250 грн/кг). Возможна незначительная корректировка на 3–5% в зависимости от курса валют и стоимости топлива.

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