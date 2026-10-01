«Мы проигрываем с ускорением»: Берлинская предупредила об опасном технологическом разрыве

Мария Берлинская / © Facebook.com/masher.berlinska

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Украина все больше отстает в технологической гонке, правила которой навязывают Россия и Китай. На фоне появления реактивных «Шахедов» и усиления баллистических атак государству критически не хватает системного прогнозирования и средств противодействия новым угрозам.

Об этом заявила волонтер, руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская.

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По ее словам, внимание общества часто концентрируется на второстепенных вещах, тогда как более серьезной проблемой является отсутствие необходимых технологий защиты.

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«Настоящая проблема – то, что у нас до сих пор нет антибаллистики. Что на 13-м году войны нет никакого инженерного прогнозирования. Мы двигаемся в тумане войны, вслепую», — написала Берлинская.

Она подчеркнула, что реактивные ударные дроны и баллистические ракеты уже наносят все больший вред украинским городам, хотя впереди еще зимний период.

По мнению волонтера, Россия при поддержке Китая все активнее определяет темп технологического противостояния.

"Россия с Китаем все больше навязывают нам игру, и мы с ускорением проигрываем в технологической гонке", - заявила она.

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Берлинская раскритиковала подход государства к оборонным технологиям

Особо она обратила внимание на проблемы с распределением ресурсов в сфере оборонных разработок. По ее словам, значительные государственные средства могут направляться на технологии и технику, не отвечающие реальным потребностям фронта.

Берлинская также заявила о неравных условиях для оборонных компаний: по ее словам, часть эффективных производителей сталкивается с давлением, в то время как связанные с влиятельными должностными лицами структуры могут получать значительные ресурсы.

Волонтер напомнила, что украинская дроновая отрасль годами развивалась в значительной степени благодаря волонтерам, инженерам и отдельным командам, которые начали работать над такими технологиями еще задолго до их массового использования на фронте.

По ее мнению, обществу следует больше внимания уделять вопросам эффективности оборонных закупок, развитию технологий, ответственности должностных лиц и качеству военного управления, а не дискуссиям вокруг названий отдельных проектов.

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«Мы теряем страну, наших лучших людей, а вы так и не научились задавать серьезные, неудобные вопросы своим министрам, центральному политическому руководству, депутатам, судьям, производителям и некоторым командирам», — написала Берлинская.

В то же время она подчеркнула, что, несмотря на сложную ситуацию, украинские военные, волонтеры, инженеры и управленцы продолжают создавать средства защиты и обеспечивать фронт.

«Будет еще по-зверски тяжело, но мы справимся», — подытожила Берлинская.

Россия наращивает производство и запасы ударных дронов

Напомним, Россия существенно нарастила производство новых модификаций ударных беспилотников. По данным собеседников в Силах обороны, ежемесячный выпуск "Герани-4" и "Герани-5" может достигать около 2 тысяч единиц.

Увеличить темпы РФ смогла, в частности, благодаря сворачиванию сборки реактивной «Герани-3» и перенаправлению части комплектующих на более новые модели. В то же время, дальнейшее наращивание производства сдерживает дефицит турбореактивных двигателей, которые Россия преимущественно получает из Китая. Москва уже пытается наладить их собственное производство.

Отдельной угрозой остаются запасы обычных поршневых «Шахедов» — на прошлую неделю их могло быть около 10 тысяч.

РФ параллельно продолжает длительные дроновые и ракетные атаки по украинским городам, в частности, Киеву и Одессе. Такие удары создают постоянную нагрузку на ПВО и гражданскую инфраструктуру.

Новой угрозой также становятся дистанционно управляемые FPV-дроны, операторы которых могут находиться на территории России.

Ранее сообщалось, что российские войска начали использовать для атак на Украину дроны типа «Герань» с необычной деталью — металлическими «усами». Флэш объяснил, что усы являются простым механическим детонатором: при контакте с препятствием металлические элементы запираются и подают команду на подрыв.

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