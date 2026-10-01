Следует ли выключать Wi-Fi на телефоне после выхода из дома: что нужно знать

Телефон / © pexels.com

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Многие пользователи выключают Wi-Fi на смартфоне сразу после выхода из дома, опасаясь, что активная функция быстрее разряжает аккумулятор. Однако на практике потребление энергии самым включенным Wi-Fi незначительно.

Об этом сообщает ofeminin.

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Больше всего заряд батареи обычно тратят яркий экран, отдельные приложения и GPS. Поэтому, если человек ненадолго выходит из дома и переходит на мобильный интернет, постоянное выключение Wi-Fi почти не повлияет на продолжительность работы смартфона.

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В то же время оставлять без внимания настройку автоматического подключения к сетям не стоит. Смартфон может пытаться подключиться к доступным публичным или неизвестным Wi-Fi. Это потенциально создает риски для безопасности, поэтому лучше отключить автоматическое подключение к незнакомым сетям и с осторожностью воспользоваться общественным Wi-Fi.

Для дополнительной защиты телефона рекомендуется установить PIN-код не менее шести цифр или сложный буквенно-цифровой пароль. Также можно использовать биометрическую аутентификацию — например, разблокировку по отпечатку пальца или лицу.

Кроме того, приложения следует загружать только из официальных магазинов Google Play и App Store, регулярно обновлять операционную систему и приложения и не переходить по подозрительным ссылкам из SMS или электронных писем.

Следовательно, выключать Wi-Fi каждый раз после ухода из дома не обязательно. Значительно важнее контролировать автоматическое подключение к неизвестным сетям и соблюдать базовые правила цифровой безопасности.

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Как мы писали, пароль от Wi-Fi можно быстро просмотреть непосредственно на устройстве, если сеть уже сохранена. На Android это делается из-за настройки Wi-Fi и QR-кода, на iPhone — в свойствах подключенной сети, а на Windows и Mac — из-за параметров беспроводного соединения. Также Wi-Fi можно передавать другому устройству с помощью QR-кода. Если данные сети не сохранены на телефоне или компьютере, получить пароль через обычные настройки не получится.

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