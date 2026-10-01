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Украина потеряла в бою МиГ-29, погиб пилот "Привида Києва": детали
На самолете МиГ-29 погиб командир звена «Привида Києва» Марат Мамбетов.
Сегодня, 1 октября 2026 года, во время выполнения боевого задания на фронте погиб украинский летчик — капитан Марат Редванович Мамбетов.
Об этом сообщила пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.
На истребителе МиГ-29 Марат наносил ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам на одном из направлений фронта. Где именно, в Воздушных силах не уточняют.
Во время выполнения боевого задания самолет подбила вражеская ракета. Пилот катапультировался, но, к сожалению, не выжил.
«Капитан Мамбетов Марат Редванович был командиром звена 40-й бригады тактической авиации "Привид Києва"», — отметили в Командовании Воздушных сил.
Редакция ТСН.ua выражает искренние соболезнования родным и близким Героя Марата Мамбетова.
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