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Дата публикации
Категория
Украина
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Украина потеряла в бою МиГ-29, погиб пилот "Привида Києва": детали

На самолете МиГ-29 погиб командир звена «Привида Києва» Марат Мамбетов.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Убит вражеской ракетой во время атаки окупантов: Украина потеряла летчика Марата Мамбетова

Убит вражеской ракетой во время атаки окупантов: Украина потеряла летчика Марата Мамбетова / © Командование Воздушных Сил ВСУ

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Сегодня, 1 октября 2026 года, во время выполнения боевого задания на фронте погиб украинский летчик — капитан Марат Редванович Мамбетов.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

На истребителе МиГ-29 Марат наносил ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам на одном из направлений фронта. Где именно, в Воздушных силах не уточняют.

Во время выполнения боевого задания самолет подбила вражеская ракета. Пилот катапультировался, но, к сожалению, не выжил.

«Капитан Мамбетов Марат Редванович был командиром звена 40-й бригады тактической авиации "Привид Києва"», — отметили в Командовании Воздушных сил.

Редакция ТСН.ua выражает искренние соболезнования родным и близким Героя Марата Мамбетова.

Ранее мы писали, что во время отражения атаки дронов разбился экипаж вертолета 16-й бродовской бригады. Погибли четыре члена экипажа.

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