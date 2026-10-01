Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин заявил, что человечество приближается к «решающему моменту» из-за масштабных геополитических трансформаций.

Об этом глава Кремля сказал во время заседания дискуссионного клуба «Валдай», сообщают российские пропагандистские ресурсы.

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Путин заговорил об «решающем моменте» для человечества

Путин заявил, что предыдущие нормы международного права якобы уже разрушены, в то время как новые правила до сих пор не сформировались.

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Он также заявил о необходимости пересмотра сфер влияния и предположил, что государствам в конце концов придется договариваться с Москвой о будущем мировом устройстве.

«Всем рано или поздно придется договариваться о принципах нового порядка», — заявил глава РФ.

По словам Путина, по мере ухода от «западной гегемонии» ситуация в мире будет якобы меняться к лучшему. В то же время он подчеркнул, что ответственность за общее будущее — это не абстрактный лозунг.

Угроза новых конфликтов и жалобы на нарушение мировых табу

Глава Кремля прогнозирует, что в ближайшее время международные конфликты с высокой вероятностью будут продолжаться. В то же время, диктатор традиционно прибег к лицемерию: развязав кровавую войну, он призвал избегать катастрофических сценариев, чтобы не довести человечество до предела выживания.

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Кроме того, Путин посетовал, что в современной глобальной политике якобы нарушаются все возможные табу. По его словам, для ряда государств приоритетным стал принцип применения грубой силы, что, как утверждает российский лидер, не приведет ни к чему хорошему.

Напомним, из-за успехов ВСУ на поле боя Кремль пересмотрел свою начальную стратегию победы и преждевременно начал массированные удары по энергетике, чтобы отчаять украинцев и принудить Киев к капитуляции.

Ранее мы писали, что Путин увеличивает военные расходы до критического уровня, повторяя роковую ошибку Леонида Брежнева и создавая условия для распада РФ по сценарию СССР.

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