В корсете цвета шартрез и с глубоким декольте: Флоренс Пью устроила модную провокацию на премьере

Флоренс Пью / © Associated Press

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Флоренс Пью посетила нью-йоркскую премьеру сериала Netflix «К востоку от Эдема» (East of Eden), которая состоялась в отеле The Plaza. Актриса, сыгравшая в проекте Кэти Эймс, позировала перед фотографами вместе с коллегами по фильму.

Флоренс Пью с коллегами / © Associated Press

Флоренс сияла перед публикой в кутюрном ансамбле от Vivienne Westwood. Он состоял из корсета оттенка шартрез с глубоким декольте, застежкой-молнией спереди, черной вышивкой камнями и пайетками, высоких скульптурных деталей на плечах, объемных рукавов и длинной атласной юбки серо-графитового оттенка со шлейфом.

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Флоренс Пью / © Associated Press

Образ Пью дополнили украшения Bulgari: массивное золотое колье с зеленым и белым камнями, лаконичные серьги и кольца с бриллиантами.

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Флоренс Пью / © Associated Press

У Флоренс была интересная прическа: ее волосы собрали в высокую сложную укладку с крупными ретро-волнами и локонами. В макияже визажисты сделали акцент на глазах с помощью серебристых теней и черных стрелок, а губы подчеркнули матовой помадой натурального оттенка.

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Напомним, Флоренс Пью появилась в Нью-Йорке в романтичном ромпере цвета сливочного масла с белым кружевом.

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